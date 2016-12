Campanha que fez sucesso nas redes entrega presentes aos idosos do Bethesda

Natal 22/12/2016 | 20h48

Os idosos do Ancianato Bethesda tiveram uma tarde diferente na tarde de ontem no distrito de Pirabeiraba, em Joinville. Eles se reuniram no refeitório da casa para receber presentes do Papai Noel, arrecadados na campanha Natal Solidário Bethesda. O projeto foi criado por duas amigas, que fotografaram os idosos com quadros onde estavam escritos os pedidos de fim de ano.



Elim Bueno Dippe, 76 anos, está há cinco no ancianato e achou que as fotografias se tratavam apenas de uma brincadeira. Saiu logo pedindo um celular de presente e, durante a entrega, se surpreendeu ao ganhar dois celulares, uma blusa, um par de calçado e um creme. Este ano será o primeiro em que ela passará o Natal longe da família, mas se sentiu acolhida com a ação realizada na casa.



– Foi uma ação muito linda. Agora a chegada de Jesus está muito mais animada – disse sorrindo.

Iniciativa

A ideia inicial da fotógrafa Andréia Isleb e da fisioterapeuta Thais Tanaka Sozo era atender ao pedido de cada um dos cem idosos que vivem no ancianato, mas a participação da população foi tão grande, que elas resolveram montar kits com vários presentes, como roupas e produtos de higiene. Thais conta que foram mais de 26 mil acessos à página do Facebook onde o projeto foi divulgado.



– Achamos que teríamos contribuições, mas não tanto. Superou nossas expectativas e isso é algo muito mais do que gratificante.



A gerontóloga do ancianato, Cristiane Gilgen, diz que ações como o Natal Solidário levam carinho aos idosos e os ajudam a criar vínculos com quem é de fora da instituição. Ela ressalta que a casa está aberta à novos projetos e visitações da sociedade. Os interessados podem entrar em contato pelo telefone 3121-6150.



– Projetos como esse fazem com que o idoso pense: “Eu ainda posso, ainda consigo e ainda lembram de mim”. Isso é muito importante para eles – ressalta.