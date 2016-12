Árvore do Bem distribui brinquedos no Jardim Paraíso, em Joinville

Natal 21/12/2016 | 21h08

Uma tarde de alegria e descontração, com brincadeiras e distribuição de presentes e guloseimas. Foi isso que tiveram crianças atendidas por projetos sociais desenvolvidos na comunidade do bairro Jardim Paraíso, na zona Norte de Joinville. Os pequenos receberam os brinquedos arrecadados no Projeto Árvore do Bem. A ação, desenvolvida pelo "Jornal do Almoço", da RBS TV, com apoio do Hipermercado Condor, foi realizada na Paróquia São Domingos Sávio.



Os brinquedos beneficiaram os projetos Acolher, Missão Criança e Ação Social. Mas a generosidade da comunidade, que doou 2.380 brinquedos, fez com que todas as crianças cadastradas recebessem um brinquedo e ainda sobrassem muitos, que serão destinados a outras entidades beneficentes. A comunidade apareceu em peso para acompanhar a tarde de entregas.



Confira outras notícias de Joinville e região.



– Para nós, o sentimento é de gratidão por toda a comunidade joinvilense, que, mais uma vez, mostrou sua solidariedade doando brinquedos – reforçaram Rafael Custódio e Rejane Gambin, apresentadores do "Jornal do Almoço".



Esta é a terceira edição do projeto, que começou a arrecadar brinquedos no dia 28 de novembro. Sempre crescendo, a edição deste ano contou, além da arrecadação na sede da RBS TV Joinville, com um ponto de entrega no Hipermercado Condor.