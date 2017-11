Rubens: Navegador Amyr Klink vai abrir o 5º Encontro Catarinense de Escritores em Joinville

Orelhada 02/11/2017 | 05h00 Atualizada em

Sugerir aguardar um evento literário com o espírito aventureiro em dia não é descabível para quem gosta de viver fortes emoções por meio da leitura. Mas a indicação vem a calhar quando o 5º Encontro Catarinense de Escritores — marcado para 24 e 25 de novembro, na Associação Empresarial de Joinville (Acij) — elege a literatura de viagem e aventura como mote. O roteiro terá como principal nome o velejador Amyr Klink (foto), que abrirá os trabalhos e falará de suas aventuras pelos mares e pela autoria de livros. Outros convidados serão o casal catarinense Michelle Weiss e Roy Rudnick, que viajam o mundo a bordo de uma caminhonete; o jaraguaense Charles Zimmermann, que já rodou vários países de bicicleta; e o coach e "mochileiro" Jonas Tilp. Confirmado também está Rodolfo Pinto da Luz, presidente da Fundação Catarinense de Cultura, que falará sobre academias e outras entidades literárias no desenvolvimento da literatura. Aliás, o evento é promovido pela Associação das Letras de Joinville, em parceria com a Assembleia Legislativa, por isso a entrada é gratuita. Porém, o número de vagas é limitada, e a inscrição é necessária pelo link que se encontra na página do evento no Facebook.

Nasceu para o público uma nova banda joinvilense — ou quase isso. A Cachorro do Mato é, na verdade, um projeto do músico Jeancarlo Reeck (foto), velho conhecido da cena local como baixista das bandas Bendito Bem, Carbonarantes e Somecents, entre outras. Ao lado do "braço direito" Paulo Jr. — guitarrista da Napkin, Sylverdale e Carbonarantes —, ele concebeu um trabalho baseado no indie folk, no qual melodias doces e letras emotivas são sustentadas por violões e percussão esparsa. Essa iniciativa acústica estreia em dose tripla: além do show de ontem, na Ajote, um EP de quatro faixas, que sai em formato físico e logo estará disponível na internet; e o videoclipe de "A Volta", gravado no Teatro CNEC e com a bailarina Yasmin Gonçalves, do grupo Studio Arte D, em cena. Ele está no site do "AN" para degustação geral.









Enquanto a Marvel/Disney produzir filmes como "Thor: Ragnarok", as palavras "blockbuster", "entretenimento" e "escapismo" serão periodicamente remendadas e bem polidas por mãos capazes de oferecer boa diversão inconsequente até para quem jamais leu um gibi na vida. Em cartaz em Joinville e Jaraguá, o filme começa como uma comédia, continua alternando humor e grande ação com diálogos afiados e chega ao clímax incorrendo na tragédia. É um Thor diferente, (bem) menos sério mas ainda determinado, e que só ganha ao cruzar com Cate Blanchett, Jeff Goldblum e Mark Ruffalo pelo caminho. Quem torceu o nariz para os dois longas anteriores do herói gostará de saber que este terceiro capítulo passa por eles no melhor estilo "Hulk esmaga!".

Apreciem aí na foto o trio joinvilense Somaa dentro do Estúdio Costella, em São Paulo, onde passou os últimos dias gravando seu primeiro disco completo (após três EPs e um split). O novo trabalho está aos cuidados de Gabriel Zander, produtor de álbuns dos Autoramas e Vivendo do Ócio, entre outros, e contará com músicas já tocadas ao vivo (como Gula) e outras totalmente inéditas. Título e número de faixas ainda são uma incógnita, mas é quase certo que o disco sai no primeiro semestre de 2018.

"O filme vai mostrar o que o Danilo viveu, as dificuldades que enfrentou e como venceu até chegar no auge de sua carreira. Queremos deixar um legado para que essa história jamais seja esquecida. Além de Danilo, esse longa-metragem será uma homenagem a todos aqueles que partiram, mas que nos deixaram belas lições."

Thiago Di Mello, diretor de "O Goleiro", que contará a trajetória de Danilo, uma das 71 vítimas do acidente com o voo da Chapecoense, há um ano. O filme foi anunciado na terça-feira, em coletiva que reuniu o cineasta (à esquerda), a mãe do atleta e o ator Klebber Toledo (centro), que interpretará Danilo. Em pré-produção, "O Goleiro" deve estrear no final de 2018.