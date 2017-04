Rejane Gambin: escritora lança livro infantil em defesa dos cachos

Anexo 01/04/2017 | 11h20 Atualizada em





Leia as últimas notícias

Confira mais colunas de Rejane Gambin









Foto: Allure Fotografia / Divulgação

Ela tem cabelos cacheados e, como muitas mulheres, algum dia, desejou se livrar deles. E por vezes alisou as madeixas. Acabou abrindo um salão de beleza pra tratar dos cachos de outras mulheres que também ansiavam por esse tipo de procedimento. No dia a dia, passou a ouvir muitos relatos, percebeu muita gente frustrada com os cabelos crespos e acabou descobrindo que queria ajudar a mudar essa história.



Mostrar para todo mundo que uma menina ou mulher cacheada tem, sim, seu valor. Foi assim que surgiu as Descobertas de Sara, um livro feito para crianças que conta as aventuras de uma menina aprendendo a viver bem com seus cachos. O lançamento do livro é neste domingo, na Livrarias Curitiba do Garten Shopping. Ela vai estar por lá das 16h às 18h. Com vocês, Vanessa Hellmann Borba, a escritora cacheada que sonha em acabar com o preconceito com @historiasenroladas.



Quando você começou a se preocupar com isso?

Vanessa – Na verdade, comecei a me preocupar quando alisei meu cabelo! Sim, tem profissionais que oferecem o alisamento como a solução dos nossos ¿problemas¿, mas não contam sobre a manutenção que esse tipo de procedimento exige, nem o quanto ele danifica o cabelo. E daí para retornar aos cachos é muito mais difícil... Por isso, a ideia de trabalhar com crianças para que menos pessoas passem por isso.



Você tem cabelos cacheados. Sofreu preconceito? Sentia-se diferente das outras meninas?

Vanessa – Preconceito direto não sofri, pelo menos não lembro. Mas me sentia diferente, sim, tanto que achava que seria melhor ter o cabelo liso.



Como surgiu a ideia do livro?

Vanessa – Da vivência no salão, de perceber como as meninas não se veem nas personagens famosas.



Qual é o seu desejo com essa publicação?

Vanessa – Elevar a autoestima das pequenas. Que elas vejam que seus cabelos são lindos como são, diferentes dos outros, únicos. Que percebam o quanto são especiais por serem exatamente como são.



Vêm outras histórias por aí?

Vanessa – Vêm, sim! A segunda história já está tomando forma, dessa vez com autoria da Ster Nascimento, que é a ilustradora do livro e embarcou nesse projeto comigo. E a terceira e quarta histórias já estão em mente também, só precisam ser lapidadas e colocadas no papel. Há muito por vir!







Foto: hospital infantil / Divulgação

ARTE SOLIDÁRIA

O McDia Feliz é só em agosto, mas a corrente de solidariedade para ajudar as crianças e adolescentes com câncer em tratamento no Hospital Infantil de Joinville já começou. E, pelo terceiro ano consecutivo, a artista plástica Adri Volpi vai criar a ilustração que será estampada nas camisetas que serão vendidas para colaborar com a causa. Com certeza, um belo gesto! Na foto, um registro da reunião de briefing da artista plástica com o assessor de comunicação do Hospital Infantil, Thiago Boeing.



Foto: divulgação / Divulgação

LEITURA

No pré-lançamento do seu livro sobre o Programa Bolsa-família, Albano Francisco Schmidt (mais conhecido como Albaninho), acompanhado do pai Albano, da mãe Scheila e do irmão Antônio.