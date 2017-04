Joinville e Jaraguá do Sul recebem o Projeto Arte da Palavra

Orelhada 04/04/2017 | 05h01

O Sesc nacional colocou na estrada um grande projeto de incentivo à leitura e divulgação de novos escritores chamado Arte da Palavra — Rede Sesc de Leituras, composto de circuitos que percorrerão 12 Estados até o final do ano. Santa Catarina entra no primeiro deles, Circuito de Autores, que promove o encontro de escritores de diferentes vertentes com o público. Entre as sete cidades do Estado que serão visitadas até sexta estão Joinville, hoje, e Jaraguá, amanhã (sempre às 20 horas). As duas unidades receberão Ithalo Furtado, escritor, compositor e ativista cultural do Piauí celebrado nas redes sociais e em portais como Jardim Elétrico e Teia Cultural; e o pernambucano Walther Moreira Santos, escritor e dramaturgo com mais de 60 prêmios literários, porém, de 2000 para cá, mais reconhecido como autor e ilustrador de livros infantis.



Meu querido inimigo



Alguém já disse uma vez: o que é um vilão sem a sua contraparte, o herói? O contrário também vale, e se alguém achar que há um sentimento de amor/ódio rolando aí, o desenhista espanhol Nacho Díaz prova isso na fofa série de desenhos "Villains Need Love" ("Vilões Precisam de Amor"). Nela, "mocinhos" dos quadrinhos, filmes e série de TV esbanjam carinho para com seus antagonistas. A galeria de personagens é farta e pode ser vista no site naolito.deviantart.com. A ideia de Díaz fez tanto sucesso, que hoje os desenhos estampam de camisetas a capinhas de celular, à venda na web.



Lambe-lambe no Chile



Que bons ventos acompanhem a Avenida Lamparina, grupo teatral de Jaraguá que está em Valparaíso, no Chile, para participar do 4º Festilambe — Festival Internacional de Teatro Lambe-lambe, que vai até sábado. Evento respeitado no universo do teatro de animação, ele reúne trabalhos do Brasil, da Argentina, do Chile, do México, da Venezuela, da Inglaterra e da Alemanha. No total, a Avenida Lamparina, do ator Thiago Daniel, fará 16 apresentações nas ruas da cidade chilena de dois esquetes do espetáculo "Baús do Tesouro".

"La Bohème" jaraguaense



O último Festival de Música de Santa Catarina (Femusc) nem bem esfriou e a edição de 2018 (de 14 a 27 de janeiro) parece estar bem delineada. Depois de confirmar o nome de três professores e o aumento do número de apresentações operísticas, a organização anunciou que montará a ópera "La Bohème", de Giacomo Puccini. Serão duas récitas, com dois elencos acompanhados da orquestra de ópera do festival e do coral infantil do Femusckinho. A direção cênica será assinada pelo barítono canadense Gino L. Quilico, que também dirigiu a ópera "Carmen", de Bizet, em 2016, enquanto a direção musical caberá à maestrina Catherine Larsen-Maguire.



Teatro do silêncio



Este jornalista conhece bem o maravilhoso trabalho do Grupo Libração, que desde 2011 conecta jovens surdos à arte do teatro. Por isso, se sente à vontade para chamar os leitores para assistirem a uma das 15 apresentações que ele fará até novembro em diversos locais de Joinville (especialmente escolas públicas), fruto de um projeto contemplado pelo mecenato municipal em 2016. Em pauta, o teatro playback, gênero que improvisa histórias vindas da plateia — neste caso, contadas na linguagem de sinais. No próximo sábado, o grupo estará nas escolas João Rocha (8 horas) e João Martins Veras (10h30).



Tradução



Carlos Henrique Schroeder está em Barcelona para divulgar a edição traduzida ao espanhol do livro "As Fantasias Eletivas". Nesta terça, ele participa de um colóquio na Casa América Catalunya, e amanhã integra um debate na livraria La Central del Raval e faz leituras no XixBar. O catarinense está na Europa com outros autores brasileiros a convite da universidade francesa de Sorbonne.



Curso



A Associação dos Moradores do Bairro Itinga (Amorabi) abriu inscrições para as três turmas do curso de teatro que oferece em sua sede: infantil (de 8 a 11 anos), adolescente (de 12 a 15 anos) ou família (qualquer idade, desde que tenha um adulto responsável). As aulas são gratuitas. A ficha de inscrição e outras informações devem ser solicitadas pelo e-mail cultura.amorabi@gmail.com.



Prêmio



A série "Carcereiros", que estreia em junho no Globo Play e na grade da TV Globo em 2018, venceu no domingo o prêmio principal do MIP TV, prestigiado festival internacional de televisão, realizado em Cannes, na França. A produção sobre um agente carcerário, vivido por Rodrigo Lombardi, e inspirada no livro homônimo de Dráuzio Varella derrotou 11 concorrentes estrangeiros.