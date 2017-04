Fotógrafo Dante Bejarano expõe o Projeto Sombras Selvagens em Joinville

Orelhada 03/04/2017 | 05h01

Em setembro passado, a coluna espalhou aos quatro ventos a existência do Projeto Sombras Selvagens, experiência visual (e bastante pessoal) do fotógrafo Dante Bejarano, de Joinville. Nela, xamanismo e ancestralidade são evocados para retratar o animal que cada pessoa carrega dentro de si. A par da personalidade de seus fotografados, Bejarano usa luz, sombra e Photoshop para projetar a sombra do animal correspondente a cada um deles. A primeira série de imagens deveria ter sido exposta em novembro, mas acabou não acontecendo — o trabalho foi mostrado mesmo nas redes sociais. Agora é diferente: "Sombras Selvagens" será exibido desta segunda até o dia 30, no Garten Shopping, com 16 figuras joinvilenses — artistas, modelos, comunicadores e profissionais liberais – deixando transparecer seus animais interiores para as lentes. Este jornalista, vejam só, é uma delas.



Dance Kids



A organização do Dance Kids começa a receber nesta terça as inscrições para a segunda edição do festival, marcado para 22 e 23 de julho no Teatro CNEC, mesmo período do Festival de Dança de Joinville. O evento de dança infantojuvenil (não competitivo) quer grupos, escolas e academias do Brasil e do exterior, com trabalhos em seis modalidades, apresentados por bailarinos entre três e 14 anos (divididos em três categorias). As inscrições devem ser feitas até 23 de junho no site dancekids.com.br, onde constam outras informações, mas as vagas são limitadas.



Frase



"Posso ter visão de grandes livros que queira escrever, mas antes de tudo sou modesto. Quando o fascismo é muito grande, como o que vem por aí, não há nada que a cultura possa fazer — no máximo, ela vai nos consolar, nos ajudar a pensar no futuro."

Orhan Pamuk, escritor turco, vencedor do Nobel de Literatura em 2006, fala à "Folha de S. Paulo" sobre o caminho rumo ao autoritarismo que seu país está tomando.



Palavra de ator



Boa notícia para quem trabalha com arte dramática em Joinville: o ator catarinense Ivo Müller dará uma oficina de interpretação em cinema e TV na Galeria 33, no dia 17 de abril. As inscrições já valem no site sympla.com.br (as vagas são limitadas). Müller atuou em diversos filmes, séries e peças de teatro, mas os que tiveram mais projeção foram o longa "Tabu", de Miguel Gomes, que concorreu ao Urso de Ouro do Festival de Berlim, em 2012, e o seriado "O Negócio", do canal HBO.



Cinema alemão



O filme "Pina" abre hoje a nova temporada do Projeto Salve o Cinema, que mensalmente leva à biblioteca da Univille produções sem o carimbo de Hollywood. A sessão de hoje, às 19 horas e com entrada gratuita, integra a programação da 2ª Semana da Língua Alemã, que também começa hoje na universidade. "Pina" (2011) é um documentário de Wim Wenders que mostra em detalhes um espetáculo de dança inspirado no ícone da dança alemã Pina Bausch e protagonizado por bailarinos da região de Wuppertal, cidade natal da coreógrafa.