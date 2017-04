Banda de rock Hauser, de Jaraguá do Sul, celebra dez anos no meio do público

Orelhada 01/04/2017 | 05h01

Manter-se há dez anos numa cena musical restritíssima como a jaraguaense e se pautando pela brutalidade sonora do death metal/grindcore é coisa para uns poucos abnegados. Comemorar é o que resta, e é o que fará a Hauser neste sábado. O quarteto arma seu show Caixa Preta — criado em 2015 e no qual abdica do palco para tocar colado no público — no Sesc de Jaraguá, às 15 horas, a fim de debulhar seus três registros de estúdio até o momento, além de músicas novas em folha. Aliás, o vocalista Jean Andrighi prefere falar do presente de conquistas do que sobre o passado de dificuldades.



— Óbvio que em dez anos tivemos altos e baixos, mas nos últimos anos as coisas estão "duca", e isso nos possibilita evoluir cada vez mais. Melhoramos como banda, e o reflexo disso são mais shows e mais público, ou seja, mais oportunidades para mostrar nosso som — comemora ele, que espera ver o novo disco da Hauser lançado em 2017. O evento, com entrada gratuita, ainda conta com outras três bandas na mesma linha da porrada sem dó: D.E.R. (São Paulo), Homicide (Florianópolis) e Orthostat (Jaraguá do Sul).



Prato do dia



Dedo podre é aquela expressão popularmente usada quando o homem ou a mulher parecem nunca acertar na escolha dos parceiros e acabam se vitimizando por isso. As experiências nesse campo vividas pela atriz Nívea Stelmann viraram livro (junto com Lua Veiga) e, mais tarde, peça teatral, adaptada em tom de comédia para fazer o público rir com essa tal “ausência de sorte” nos relacionamentos. A própria Nívea interpreta a parcela feminina do espetáculo — do outro lado está o ator Guilherme Boury —, em cartaz no Teatro Juarez Machado, em Joinville, neste domingo, às 20 horas. Os ingressos, a R$ 60, estão à venda no www.ticketcenter.com.br. Sócio e acompanhante do Clube do Assinante AN pagam R$ 40.



Prosit!



Imagino que haverá gente brindando com baldes de chope os dez anos da banda Uhul neste sábado à noite. Só que mais do que um show especial, o balacobaco no Palácio Snooker Pub terá câmeras a postos para a gravação de um DVD ao vivo, a sair, possivelmente, em maio. Os ingressos custam R$ 20. Na próxima semana, os meios virtuais deverão receber o documentário sobre a década de intensa atividade musical-etílica do grupo, que acaba de soltar o terceiro single/clipe do próximo disco ("Voltar pro Bar") e chegou longe com sua fusão de hardcore e marchinhas.



Confira outras notas do colunista Rubens Herbst.

Leia mais notícias de Joinville e região.



Violão estrelado



A Casa da Memória transbordou de gente em novembro quando o curitibano Fábio Lima — uma estrela do violão moderno com mestrado pela Royal Academy of Arts, de Londres, e diversos prêmios nacionais e internacionais — se apresentou dentro da programação do Projeto Domingos Musicais. O interesse deve se repetir neste domingo, quando o músico retorna à tenda armada ao lado do Cemitério dos Imigrantes para apresentar, a partir das 10h30, peças eruditas e as versões para trilhas de games e desenhos animados que lhe renderam milhões de visualizações no YouTube. Leve 1 kg de alimento para contribuir.



Longe do divino



Fincando o pé cada vez mais como o cineclube de Joinville, a Galeria 33 promove neste sábado, às 20 horas, uma sessão gratuita do filme "Oração do Amor Selvagem" (2015), do diretor catarinense Chico Faganello. A trama começa quando Thiago (Chico Diaz), ao lado da filha (Camilla Araújo), deixa a fazendo na qual trabalha por causa da devoção do patrão às forças ocultas. Eles se mudam para uma vila calma e religiosa, que impõe a participação nos cultos comandados pelo pastor Kurtz (Ivo Müller), que desaprova a falta de fé do novo morador.



Cachorrada



E o Falcão em Joinville, neste sábado, no Juarez Machado? Sim, o príncipe do brega bate cartão no teatro às 21 horas para mostrar ao povo o show Altamente Mais ou Menos, uma combinação de stand-up comedy e música intimista, o que significará ouvir "crássicos" como "I’m Not Dog No" e "Ai Minha Mãe, Ai Meu Pai" nas cordas do violão. Os ingressos estão à venda no site da Ticketcenter.



Destruição



Um tanto mais violento, por assim dizer, será o repertório do Underground Storm #4, festival de metal e hardcore que reunirá quatro bandas no Garage Bar (avenida Procópio Gomes, 1.300) neste sábado, a partir das 17 horas. A joinvilense Six Six Six Terror recepcionará Broken Death (Curitiba), Sin Rejas (Florianópolis) e Abstraktvs (Jaraguá). O esquema de ingresso é: pague o quanto quiser.