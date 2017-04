Andreia Evaristo: "Meu corpo estava lá, mas minha cabeça viajava por espaços letárgicos em céus de analgésicos"

Opinião 01/04/2017 | 08h01

Hoje foi. Há dias que o são. Ocom as mazelas da vida corrida, os olhos inchados não desejavam abrir-se às horas que escorriam em grânulos pelo vidro do tempo. Hoje, a vida pediu pausa.Já se vão seis dias desde que eu comecei a sentir no corpo os efeitos do estresse. Há quem sofra com a síndrome da música do, mas eu, embora fosse domingo, não poderia sofrer deste mesmo mal, já que não há como ouvir a famigerada trilha sem ter um televisor em casa. Meu mal era outro.Na, eu fui ao trabalho. As, que deveriam se distrair na presença do profissionalismo que qualquer profissão exige, não conseguiram se distrair. Pelo contrário, elas se contraíram dentro de mim, agarraram-se às expectativas de dias cheios de trabalho frustrado, onde se dá o sangue para manter um mínimo de qualidade na educação pública, mas pouco reconhecimento se recebe.Na, com a situação mais agravada, eu deveria ter procurado um médico. Mas a gerência precisava conversar, exigia uma reunião e não tinha declarado a pauta. A ansiedade de uma criança ao ouvir dos pais quedeu as mãos aos sintomas alérgicos que, naquele momento, se espalhavam pelo corpo através das vias sanguíneas. O problema foi que, com aviso ou não, a gerência não pôde comparecer na terça e a fatídica reunião foi transferida para quarta, dia este que eu, mais uma vez, cancelei minha visita médica.Na, minha presença na escola era. Os responsáveis pelo programa recém-implantado no ensino médio viriam de fora do Estado e precisavam que a coordenadora estivesse lá, para dar-lhe as informações.em céus de analgésicos e descongestionantes. Minha voz queria expor todos os avanços conquistados com o programa, mas minha garganta se sentia esmagada pelo peso dos dias trabalhados quando, na verdade, deveriam ter sido atestados e o corpo, restaurado., enfim, dei-me o direito de permitir que meu corpo fizesse aquilo que sempre soube fazer: começar o processo de cura. Mas começar a cura de algo que ainda está no início é muito mais fácil que começar com a doença já avançada, com dias de atraso, com ínguas e inchaços espalhados pelos membros...Hoje foi difícil acordar. Mas, espero eu, que