Tiago Iorc se apresenta hoje em Jaraguá e no sábado em Joinville

Orelhada 23/03/2017 | 05h01

É tranquilamente possível imaginar a plateia cantando, a plenos pulmões, Amei te Ver enquanto o autor da canção, Tiago Iorc, dedilha o violão e mira a massa de fãs apaixonados. A cena é passível de ser concretizada nos dois shows que o cantor e compositor faz no Norte catarinense – na Scar, em Jaraguá, nesta quinta (20 horas), e no teatro da Liga, em Joinville, no sábado (21 horas).



Com seu maior hit puxando a carroça, o romântico moço apresenta o repertório do DVD Troco Likes ao Vivo, lançado no ano passado com o registro de uma apresentação em Belém, em abril. É também o carimbo da chegada de Tiago Iorc ao sucesso popular após quase dez anos de estrada e quatro discos gravados.



Os ingressos estão sendo vendidos nos sites da Ticketcenter (para o show em Jaraguá) e Blueticket (no caso de Joinville).





Confira outras notas do colunista Rubens Herbst





Homem múltiplo

Orelhada olimpicamente ignorará a estreia do filme dos Power Rangers para se ocupar de Fragmentado, novo longa de M. Night Shyamalan que também chega nesta quinta aos cinemas. No que vem sendo o trabalho mais elogiado do diretor de O Sexto Sentido nos últimos tempos, James McAvoy (o jovem Professor X) vive um sujeito que possui 23 personalidades, sendo capaz de passar de uma para outra só com a força do pensamento. Todas serão conhecidas, com requintes de horror, pelas três adolescentes que ele sequestra e mantém presas.



Primeiro ato

Como de hábito, a Associação de Grupos de Dança (Anacã Joinville) vai comemorar o Dia Mundial da Dança produzindo a primeira edição da Mostra Dança Joinville no ano. Será no dia 30 de abril, no Teatro Juarez Machado. As inscrições dos grupos e dos miniespetáculos (entre 15 e 20 minutos) estão valendo e vão até 23 de abril no site anacajoinville.blogspot.com.br, onde também consta o regulamento, que tem algumas modificações em relação ao de 2016. Mas permanece a estrutura com duas sessões no dia, uma infantil e outra com bailarinos adultos.



A cura pela arte

Autora dos desenhos da HQ Por Enquanto, no qual a escritora Vanessa Bencz trata de automutilação por parte dos jovens, a ilustradora de Joinville Yasmin Moraes teve sua parcela de feridas, e as tratou fazendo arte. Para combater a depressão, ela criou o Projeto Com Amor, Yasmin, uma página no Facebook em forma de diário na qual depositou, entre 2015 e 2016, haicais, poemas e poesias ilustrados. Em suas palavras, “mais de 354 sentimentos misturados, desde a felicidade mais plena até a dor mais profunda de uma tristeza que entrou dentro do peito sem bater na porta”. O perfil continua no ar, inspirando força e deleitando os olhos.



Diversidade

O Sesc de Jaraguá chama a atenção para o Dia Nacional do Orgulho Gay (25 de março) ao promover três encontros com a diversidade na arte. São dois filmes nacionais, com sessões às 20 horas – Hoje Eu Quero Voltar Sozinho (foto), hoje, e Beira-mar, amanhã –, e a apresentação da peça Figo, do Grupo K Teatro, no sábado, às 19 horas. Toda a programação é gratuita.



Bichos

Depois de experimentá-lo nas redes sociais, em 2016, o fotógrafo Dante Bejarano leva o Projeto Sombras Selvagens para o mundo real, transformando-o em sua primeira exposição individual. Ela será aberta no dia 6 de abril, no Garten Shopping, com imagens de 16 personalidades de Joinville exibindo o seu, digamos, animal interior. Este jornalista foi gentilmente convidado a se juntar a elas.



Porrada

Joinville será uma das oito cidades visitadas pela banda holandesa Komatsu em sua turnê brasileira. O quarteto chega no dia 17 de maio para mostrar no Delinquent’s Bar seu mais recente disco, Recipe for Murder One (2016), um agregado e tanto de stoner, metal e outras influências do hard setentista. Aguardem mais informações, inclusive sobre bandas de abertura.



Convocação

A Associação Jaraguaense de Artistas Plásticos (Ajap) recebe até 10 de abril inscrições de exposições de curta duração em sua galeria ao longo do ano. Artistas, curadores, colecionadores e instituições, com trabalhos em qualquer linguagem das artes visuais, podem participar do edital, disponível no perfil da Ajap no Facebook. Os projetos devem ser enviados para o e-mail contatoajap@yahoo.com.