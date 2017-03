Rejane Gambin: Vamos florir Joinville?

Anexo 31/03/2017 | 14h07 Atualizada em

Quem nasceu ou mora aqui há algum tempo sabe que um dos títulos de Joinville é o de Cidade das Flores. Mas nas ruas não é bem isso que se vê. Falta boa vontade ou dinheiro (ou os dois), tanto por parte de alguns moradores quanto por parte da Prefeitura, para cuidar de todos os canteiros e deixar nossa Joinville toda florida como nos velhos tempos. E é aí que entra a importância do programa que ganhou o nome de Parceria Verde. Um padrinho pode adotar um canteiro ou espaço e fazer dele um belo jardim, que vai ter inclusive uma placa com o nome de quem teve essa gentil atitude. Então vamos entrar nessa? Nossa cidade agradece!



Para saber como participar da Parceria Verde é só ligar para a Secretaria do Meio Ambiente. O telefone é (47) 3433-2230.



Tradição alemã

Foto: Thiago Gusso / divulgação

A primeira Kneipe de 2017 da Sociedade Cultural Lírica de Joinville foi um sucesso. Uma noite em que o público pôde desfrutar de muita música, dança, chope gelado e gastronomia alemã. O evento deve se repetir em todas as últimas quartas-feiras do mês.



Programa para as crianças



Neste sábado tem Festival Kids em Joinville. Um evento que vai reunir vários personagens em um lindo espetáculo infantil. Entre eles astros dos Vingadores, do Show da Luna, e ainda da Patrulha Canina. Serão duas apresentações: às 10h e às 17h, na Casa do Capitão, que fica na subida do Parque Zoobotânico. Os ingressos podem ser comprados no local por R$ 15.





Curtindo



Foto: arquivo pessoal / Arquivo Pessoal

Aproveitando as férias na Grécia, meu colega de Jornal do Almoço Rafael Custódio e sua linda Fabiane Stolle em Santorini, aproveitando as belezas deste lugar paradisíaco



Conhecimento



Foto: divulgação / divulgação

Oftalmologistas do Hospital de Olhos Sadalla Amin Ghanem, Vinícius Coral Ghanem, Ramon Coral Ghanem, Marcielle Ghanem, Cleusa Coral-Ghanem, Emir Amin Ghanem e Patricia de Paula Yoneda no 7º Congresso da Sociedade Brasileira de Lentes de Contato, Córnea e Refratometria



Foto: divulgação / divulgação

@maithebrandt em noite de leilão da @amparanimal em São Paulo em favor dos animais