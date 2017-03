Rejane Gambin: Femusc de 2018 começa a ser desenhado

Anexo 29/03/2017 | 13h47 Atualizada em









Evento ocorre em Jaraguá do Sul entre 14 e 27 de janeiro do próximo ano Foto: César Castro / divulgação

A equipe que faz o Festival de Música de Santa Catarina em Jaraguá do Sul não descansa! Mal acabou o evento deste ano, o pessoal já está trabalhando no do ano que vem. E já tem duas atrações importantes confirmadas. No dia 20 de janeiro, a Orquestra Sinfônica vai apresentar a Sinfonia Alpina, do compositor Richard Strauss, com regência da maestrina inglesa Catherine Larsen-Maguire. Para o encerramento, foi selecionada a Sinfonia nº 4, de Johannes Brahms. A regência será do diretor artístico do Femusc, Alex Klein. Em 2018, o festival acontece entre os dias 14 e 27 de janeiro. As inscrições para as cerca de 300 vagas iniciam em 10 de agosto.



Música



Amanhã tem concerto com o russo Pavel Kazarian e o joinvilense Gabriel Vieira, que vai unir piano e violino no palco do Teatro Juarez Machado, a partir das 20h. No repertório, pop, rock e músicas autorais. Ingressos no ticketcenter.com.br com meia- entrada para Clube do Assinante do ¿AN¿.

Foto: Kacio Lira / divulgação

Bolsa sustentável



A marca joinvilense Franciscana, especializada em calçados artesanais e exclusivos, acaba de lançar uma bolsa sustentável. Batizada de Original Franciscana, ela é feita de tecidos reaproveitados, sem desperdício. E o mais importante: nenhuma é igual a outra, ou seja, são peças exclusivas e com um design diferenciado. As peças já estão sendo comercializadas na loja do Garten Shopping em Joinville e no Espaço Moko, em Curitiba.

Foto: divulgação / divulgação

Tradição



Cada vez mais os encontros de família são tradição. E neste fim de semana a família Damasceno se reuniu em Joinville. Na foto, um registro de integrantes de Joinville, Canoinhas, São Bento do Sul, Timbó, Benedito Novo, Florianópolis, Cerro Negro e Campo Belo do Sul.