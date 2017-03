Parece mentira, mas Falcão se apresenta em Joinville no dia 1º de abril

Orelhada 14/03/2017 | 09h36

Alguém pode vir a me corrigir, mas tenho a impressão que Joinville nunca recebeu um show de Falcão, que vem a ser o cantor/comediante nordestino, e não o jogador de futsal (ou o craque do Inter). Pois a cidade entra no radar do artista - que reavivou a música brega nos anos 1990 e virou figura exótica obrigatória em programas de TV - com um trabalho fora da trajetória habitual dele. No dia 1o de abril, o Teatro Juarez Machado recebe Altamente Mais ou Menos, show formatado para esse tipo de ambiente justamente por sua combinação de stand-up comedy e música intimista, o que significará ouvir "crássicos" como I'm Not Dog No e Ai Minha Mãe, Ai Meu Pai nas cordas do violão. Os ingressos estão sendo vendidos no site da Ticketcenter, e membros do Clube do Assinante têm desconto.



