O 5º Verão Teatral de Joinville vai ficar guardado na memória

Orelhada 25/03/2017 | 05h01

Após um mês e meio e 16 apresentações de peças, documentário e leituras dramáticas, o 5º Verão Teatral chega aos seus minutos derradeiros neste final de semana, no galpão da Ajote, onde se desenrolou a programação. Para apagar as luzes, foi chamada a Cia. Andante, de Canelinha, cujo espetáculo (Des)pertencimento será apresentado neste sábado e no domingo, às 20 horas. Aprovado em 2014 no Prêmio Funarte de Teatro Myriam Muniz, o trabalho estreou no ano seguinte marcando a entrada do grupo (que existe desde 2005) na linha do teatro de manipulação de objetos. Baseado nas experiências dos atores Jô Fornari e Laércio Amaral, o texto fala de memória, saudade, busca pelas raízes e identidade cultural, sentimentos que se refletem nos objetos remanescentes das trajetórias pessoais da dupla em cena. Os ingressos, a R$ 20 (inteira), estão à venda no site enjoyevents.com.br, Capitão Space e Casa 97.



Prato do Dia



Acima de tudo, uma oportunidade para conhecer experiências pouco convencionais e criadores com ambição de inovar. Assim se configura o Shortcutz, plataforma mundial de curtas-metragens que pelo quarto ano ganha visibilidade em Joinville, via Galeria 33. A edição que começa neste sábado, às 20 horas, tem a parceria da Fundação Cultural e se repetirá a cada 15 dias, sempre com dois curtas competidores e um convidado. Os vencedores de cada sessão concorrerão a prêmio em dezembro e serão exibidos online. Para a estreia, porém, serão mostrados apenas curtas fora da competição: "Faroeste"), de Wesley Rodrigues; "Reino", de João Monteiro; "Três Dentes", de Diego Lara; e "Rio da Madre", de Fábio Brügemann, que estará presente.



Dramatizando Shakespeare



Por falar em leitura dramática, o Grupo Abismo de Teatro faz das suas com "Coriolano", tragédia escrita em 1608 por William Shakespeare. Os atores encenam o texto neste sábado, na sede da Amorabi (Itinga), e no domingo, no Sesc de Joinville, sempre às 20 horas e sem cobrança de ingresso. O dramaturgo inglês baseou sua obra na história de Caio Márcio, general romano do século 5 que ficou conhecido como Coriolano após um bem-sucedido cerco de Roma à cidade volsca de Corioli.



Frase



"Estas canções são algumas das coisas mais dolorosas já colocadas em um disco e quis fazer justiça a elas. Agora que as vivi e vivi por meio delas, entendo-as melhor. Não é uma viagem às memórias ou anseio ou saudades dos bons velhos dias ou das boas memórias do que já não existe mais."

Bob Dylan, em entrevista publicada em seu site oficial, nega que ande nostálgico, já que "Triplicate", que sai no dia 31, é seu terceiro disco seguido com standarts da música americana.



Volume máximo



Busco palavras para descrever a beleza de uma noite de guitarras apitando como esta que irá se configurar no Bar do Nens, em Jaraguá, neste sábado. Shoegaze, dreampop e grunge descascados com precisão pela local Rec on Mute, as joinvilenses Gorilla Grip e Bela Infanta e a curitibana Li(f)e. Os ingressos custam R$ 10. Da escalação, um olhar especial para a Bela Infanta, que não se apresenta há dois anos e promete músicas novas, além de material dos três EPs lançados.



Lounge



O cantor Wolf Borges e o pianista Albano Sales apresentam o show Bossa Nova Jazz (composto de standarts dos dois gêneros) neste sábado, às 18 horas, no Shopping Cidade das Flores. É gratuito. Borges tem quatro discos gravados e participações em trilhas e no Projeto Rumos, do Itaú Cultural; Sales, também compositor e arranjador, trabalhou com uma vasta gama de artistas de peso, nos EUA e no Brasil.



Festa



E o Projeto MAJ Sounds chega aos cinco anos de boas festas regadas a música, artes visuais e ações sociais. Para comemorar, rola um balacobaco neste domingo, a partir das 14h30, no Mercado Público de Joinville. Os DJs Vigas, Roger Thiago, Schasko e Fernando Gallo comandam o som da tarde, que ainda terá oficinas, video mapping, dança e live painting. Não esqueça de levar um agasalho para doação.



Pop



Vamos só reforçar a presença de Tiago Iorc em Joinville neste sábado, às 21 horas, no teatro da Liga de Sociedades. O cantor – que escalou as paradas com o hit Amei te Ver – baixa por aqui com o show do DVD "Troco Likes ao Vivo", lançado no ano passado. Os ingressos estão à venda no site da Blueticket.



Festival



Quem não for a São Paulo ver o Lollapalooza poderá fazê-lo no conforto do sofá e com o controle da TV na mão. Os canais a cabo Multishow (palcos principais) e Bis (palcos secundários) transmitirão os shows neste sábado e domingo. O Multishow ainda fará a cobertura do festival em seu canal no YouTube e site oficial. Entre as atrações estão Metallica, Strokes, Duran Duran, The Weekend, The XX e Chainsmokers.