Maestro fala do cancelamento de edital para contratar músicos em Joinville

— Esta postagem é, na realidade, uma forma que encontrei de dizer aos meus amigos como me sinto frustrado pela revogação de um edital que custou tantas horas de trabalho e por todos os que haviam sido selecionados e não tiveram chance de reverter a decisão.



A postagem a que o maestro Martinho Klemann se refere é um desabafo feito em uma rede social na terça-feira, dia em que estava marcada a abertura da temporada da Orquestra Cidade de Joinville, a qual ele comandava desde 2015. O concerto aconteceria na Sociedade Harmonia-Lyra e seria um dos 34 previstos na agenda — segundo ele, toda organizada com datas, solistas e maestros convidados. Algumas apresentações aconteceriam nos bairros, em locais como o presídio e asilos, e alguns teriam cunho educativo.



Toda a programação, porém, foi para a gaveta com a decisão de cancelar o edital de contratação de novos músicos lançado no ano passado. Em fevereiro, a Prefeitura anunciou a decisão alegando falta de recursos para manter salários e estrutura. Naquela ocasião, o gerente executivo da Secretaria de Cultura e Turismo, Evandro Censi, garantiu que um novo edital será lançado no segundo semestre. No lugar de Klemann assumiu Voldis Sprogis, maestro da orquestra da Escola de Música Villa-Lobos.



— Uma ação como a revogação de um edital tão sério como o que foi feito me deixou extremamente desapontado com a administração municipal — diz Klemann.

Para ele, faltou vontade política para a continuação do trabalho.



Futuro robótico



É certo que os cinemas encherão de gente por causa do nome de Scarlett Johansson no alto do cartaz, novamente protagonista de um filme de ação. Mas os fãs de mangá não veem a hora de assistir na telona (a partir de hoje) à adaptação da adorada e clássica HQ japonesa "Ghost in the Shell". Traduzida como "A Vigilante do Amanhã", a história mostra o mundo em 2029, altamente tecnológico, no qual uma ciborgue lidera uma equipe especializada em crimes cibernéticos. Mas há muito em seu passado misterioso para desvendar.



Prato do Dia



O número 86 do tradicional suplemento cultural "Ô Catarina!", editado pela Fundação Catarinense de Cultura (FCC), acaba de despontar no site fcc.gov.sc.br/ocatarina para download, encerrando um hiato de dois anos da publicação, criada em 1992. Entre as atrações dessa retomada estão nada menos que o primeiro capítulo do novo romance de Carlos Henrique Schroeder, e a joinvilense Carol Silva ilustrando texto inédito do dramaturgo blumenauense Gregory Haertel, além de um artigo sobre escritores negros e uma entrevista com o diretor de teatro Pépe Sedrez. Aproveite a visita ao endereço eletrônico para baixar todas as edições anteriores.



Mapa a ser desenhado



Há duas semanas, a coluna informou o desenvolvimento de um mapeamento que pretende elencar os personagens do setor criativo da cultura joinvilense, de artistas a desenvolvedores de games e arquitetos. O impacto desses trabalhos na economia da cidade também será mapeado e incluído no aplicativo para celular. Pois o projeto andou e, sendo colaborativo, está na fase de convocar os agentes culturais e seus prestadores de serviços/lojas (marceneiros, iluminadores, costureiros etc.) a se cadastrarem na página criada no Facebook (Mapa da Cultura Joinville). A expectativa é de que em seis meses os organizadores já tenham algo para mostrar a empresas e ao poder público, a fim de que invistam a sério na cultura local.



Ícones



Duas chances nas proximidades para o público do Norte catarinense assistir aos reunidos Novos Baianos. Moraes Moreira e cia. se apresentam no dia 15 de abril em Florianópolis, no Centrosul (ingressos no site da Blueticket), e no dia 13 de maio em Curitiba, dentro do Festival Coolritiba, na Pedreira Paulo Leminsky. Entradas à venda no diskingressos.com.br.



Impulso



Três cursos direcionados à formação de professores de arte da rede pública de Joinville encerram as inscrições (gratuitas) amanhã. Os cursos Poéticas contemporâneas, Percursos e Processos e gravura – métodos de impressão e estamparia estão sendo oferecidos pelo programa de extensão comunitária da Casa da Cultura, que recebe as inscrições. As aulas começam na semana que vem.