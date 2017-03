Jura Arruda: "Nem hoje, nem na juventude, nos daríamos esse trabalho, nem esse afinco. A idolatria não parece, sob prisma nenhum, uma boa ideia."

Crônicas do Anexo 24/03/2017 | 08h01

Eram ainda cinco horas da manhã, quando Antonio chegou. Já havia uma dezena de pessoas acampadas. Todos jovens. Havia um prenúncio de chuva. Armou sua barraca diante de olhares curiosos, acomodou-se. A atmosfera estava composta por silêncio incômodo, entreolhares e cheiro de café, que lhe remeteu às manhãs no sítio. Alex, o primeiro a chegar, 45 dias antes, aproximou-se e lançou um "oi" com a entonação de mil perguntas. Em seguida, fez perto de mil perguntas.



— O senhor veio para o show?



— Mais ou menos.



Olhos ganharam pernas e o grupo se aproximou do homem de cabelos grisalhos, fora do padrão dos que se dispunham a ali estar.



— Como mais ou menos? O senhor não é fã?



Antonio sorriu e contou que não, que gostava era de moda de viola e que estava ali por ordem do patrão.



— A filha do patrão é fã desse menino aí. E eu vim no lugar dela, mas quem vai ver o show, mesmo, é ela. Eu não vou, não.



Falta um mês para que as luzes do estádio do Palmeiras acendam e que Justin Bieber pise o palco. Antonio é serviçal, está lá por ordem da grana. Mas em volta dele estão jovens que acreditam não haver nada mais importante na vida, e que seis meses acampando em péssimas condições, sofrendo riscos e discriminação, valem a hora e meia diante do astro. Antonio e eu temos nossos ídolos também. Mas nem hoje, nem na juventude, nos daríamos esse trabalho, nem esse afinco. A idolatria não parece, sob prisma nenhum, uma boa ideia. A idolatria a um menino que tem condutas discutíveis, que demonstra claramente não estar preparado para fama e fortuna, lança Antonio no limiar entre a incompreensão e a intolerância. Mas há, certamente, uma experiência a ser vivida.



Se Antonio tiver bons ouvidos e algum interesse, sairá desse episódio com boas histórias e muito a filosofar. Talvez, no dia de entregar o posto à filha do patrão, não consiga ainda entender o que se passa por ali, mas há de colher causos e, como um antropólogo, descobrir que o ser humano é, de longe, a espécie mais estranha a habitar esta esfera azul. Que são mais compreensíveis os bichos.