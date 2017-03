Jura Arruda: "A sociedade insiste em cobrir suas vergonhas"

Crônicas do Anexo 31/03/2017 | 08h01

Não costuma despir-se para todo mundo. Segredou-me outro dia que "existem partes da gente que não devem ser mostradas, não para todo mundo". Ontem, porém, acordou com um misto de exuberância e exibicionismo, deixou a cama com o amor-próprio em alta, fosse pela ondulação dos cabelos que amanheceram despojados ou por tomar coragem, diante de tudo que vê em volta.



Por trás da feição pacífica, do aparente equilíbrio, há um monstro contestador, que mal pode esconder sua teimosia e impaciência com aqueles que não entendem o que tão claro foi posto. Há sob as vestes de um pacato um comunista, defensor de um comunismo ainda não praticado, sequer visto no mundo. Há uma pessoa que contesta a Bíblia, mas que identifica em Jesus um exemplo a ser seguido, porque vê neste homem de infinita espiritualidade um comunista essencial a pregar o amor e a partilha.



— Para Jesus, ninguém vale mais do que ninguém em uma sociedade saudável, mas, apesar de Ele ser um grande orador, sofre com a falta de entendimento de sua proposta, e com a fraqueza humana.



Encerrou o discurso convencido de que Jesus vê muitos de seus seguidores serem incapazes de praticar ao menos a tolerância. Amar exige esforço, e esforçar-se tira o conforto. Jesus deve estar pensando:



— Onde errei? — finalizou, com olhar distante.



Hoje, ele vai exibir-se, postar sua nudez moral como se não houvesse amanhã. Ele, que acredita em um sistema social, mas que vive em outro no qual o capital está acima de todos os valores; onde poucos enriquecem a partir da opressão de muitos. Um sistema falido, gerador de pobreza, do qual ele não consegue escapar, pois é, também, peça da engrenagem.



Ainda há peças a desabotoar e ele está disposto a mostrar todas as nuances: é frágil e erra; tem preguiça e negligencia; consome o que não precisa; rompe com o respeito a si próprio cotidianamente. Mas acha, definitivamente, que não deve mais omitir sua essência. Por isso, vai tirar todos os tecidos que o cobrem, mesmo sabendo que a sociedade não está preparada para isso.



Afinal, a sociedade insiste em cobrir suas vergonhas, é uma moça vestida para o baile, que nunca veremos nua.