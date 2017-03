Jura Arruda: 10 de março, Dia da Mulher

Crônicas do Anexo 10/03/2017 | 08h01

— No dia 10 de março é comemorado o Dia da Mulher.

— Não é, não.

— Não?

— Não. Dia da Mulher é dia 8 de março.

— Dia 10 não é?

— Não.

— Coitadas.

— Do que você está falando, Liseth?

— Das mulheres, ora!

— Não entendi. Você devia estar feliz. Mulher tem um dia dedicado a elas, coisa que homem não tem, ou não deve ter, porque nunca ouvi falar.

— E você acha que é suficiente dedicar um dia de 365, Atílio?

— Queria todos os dias para vocês?

— Não queria nenhum, para falar a verdade.



— Ué, mulher! Por que está reclamando

— Porque você me mandou flores no dia 8, Atílio, não mandou?

— Claro, era Dia da Mulher.

— E ontem, na hora do jogo, você fez piada na frente dos seus amigos, por eu não entender o que era impedimento. E hoje me ignorou desde cedo, porque acordou e o café não tinha sido passado.

— Ficou louca?

— Não, Atílio, estou pensando perfeitamente.

— Para quem acha que Dia da Mulher é dia 10... E diz que, na verdade, não quer que nenhum dia seja o Dia da Mulher.

— Não esse Dia da Mulher, Atílio! Não adianta mandar flores num dia e no outro me tratar como se eu não fosse nada. Ou, pior, como se eu fosse menos.

— Quer que eu mande flores todos os dias, é isso?

— Não, eu não quero essas flores. Eu quero menos hipocrisia nas suas palavras e mais respeito e carinho diário. Maior parceria, entendeu? Hoje é dia 10, e é dia da mulher, sim. Amanhã também, e todos os dias do ano, porque no dia 8 a gente só quis lembrar que continuamos lutando por direitos políticos e trabalhistas e contra a discriminação de gênero. A gente nunca quis receber parabéns, Atílio, a gente quer é respeito. Todo dia.