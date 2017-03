Joinville na rota do show que reúne Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo

Orelhada 08/03/2017 | 09h49

Joinville será um dos destinos de Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo com o show O Grande Encontro, que anda em turnê pelo Brasil celebrando os 20 anos do casamento no palco de três dos maiores nomes da música nordestina. O Centreventos Cau Hansen receberá o trio no dia 28 de abril - depois, ele ainda irá a Itajaí (29 de abril) e Florianópolis (1º de maio) -, que fará ecoar no recinto o repertório do CD/DVD lançado no ano passado, incluindo clássicos como Anunciação, Banho de Cheiro, Tropicana, Moça Bonita, Caravana, Belle de Jour e Canção da Despedida. Os ingressos ainda não começaram a ser vendidos, mas Orelhada promete colar essa informação aqui assim que ela sair.



