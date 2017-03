Galeria El Clandestino, de Joinville, expõe arte na nuvem e na estrada

Orelhada 29/03/2017 | 05h01

Uma galeria de arte sem paredes, mas com muitas portas e janelas. A nova proposta da El Clandestino — galeria joinvilense que desde 2013 fomenta as artes contemporâneas junto a outras expressões artísticas — é abolir fronteiras físicas (ou restringi-las ao máximo) e experimentar suportes e linguagens que permitam catapultar os trabalhos. A oficialização dessa nova fase se dará no dia 4 de abril, quando levará ao Festival Internacional de Arte de São Paulo (SP-Arte) uma exposição de quadros de Rogério Negrão, montada dentro de uma Kombi, além de material de 25 artistas da região de Joinville. No dia 11, o veículo para em Curitiba. Fora esta intervenção, a galeria funcionará como site, organizando mostras e exibindo o acervo online.



— Começamos a nos sentir não tão desafiados quanto no começo. Percebemos que o público também precisava de novidades, então decidimos repensar o formato de atuação. Percebemos que ter um espaço não era tão necessário. Acho que estamos indo na contramão, mas a nossa ideia é pesquisar e experimentar outros formatos — explica Sarah Pinnow, coproprietária da El Clandestino.



Prato do Dia



Um ano depois de mostrá-lo ao público pela primeira vez, no Verão Teatral de 2016, o ator Marlon Zé despede-se de Eusébio Ramirez, personagem que encarnou em diversas apresentações nestes 12 meses. O adeus se dá hoje, às 21 horas, no galpão da Ajote, mas não com o espetáculo solo habitual, no qual Eusébio (travesti? transformista?), à espera do próximo show em seu camarim, destila acidez ao resgatar dolorosas memórias. Desta vez, Marlon fará a leitura do testamento do personagem, e é bem possível que a língua afiada dele promova novas chicotadas. Os ingressos custam R$ 20 (inteira).



Frase



"Fazer turnês não é algo no qual eu sou muito boa. Os aplausos me fazem sentir um pouco vulnerável. Eu não sei se vou entrar em turnê novamente. O único motivo para eu fazer shows é vocês. Não tenho certeza de que turnês sejam minha especialidade."



Adele, durante um show na Nova Zelândia, no domingo, segundo a revista "Rolling Stone". Se ela de fato parar com as turnês, como ficam os fãs brasileiros, que nunca a viram por aqui?



Facilitadores



Em fevereiro, o colega Claudio Loetz, da coluna "Livre Mercado", trouxe a notícia da seleção da startup joinvilense Gigloop (www.gigloop.com) para um programa de aceleração de startups promovido pelo governo da França. Criada em 2015, é uma plataforma indicada a promoters e organizadores de eventos que busca eliminar a burocracia e tornar a contratação de artistas mais rápida e transparente. O CEO Felipe Callado destrinchará a iniciativa nesta quarta-feira, às 19h30, na Escola Arte Maior/Aimec (rua Orestes Guimarães, 104). O encontro é aberto e gratuito, mas é bom inscrever-se no site conteudo.artemaiorjoinville.com.br.



Na busca por verbas



Ainda o Museu do Mar: o presidente da Fundação Catarinense de Cultura (FCC), Rodolfo Pinto da Luz, se encontra hoje com o ministro da Cultura, Roberto Freire, em Brasília, para pleitear recursos para a concretização das reformas do prédio e deixá-lo em plenas condições de receber o público e guardar o acervo. Rodolfo mira verbas que podem chegar a R$ 1,5 milhão. Na semana passada, ele esteve no Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Culturais e mostrou ao ministro um vídeo, gravado durante uma visita ao museu em janeiro, que mostra uma verdadeira cachoeira descendo pelo teto, exemplo do triste estado em que se encontrava o patrimônio francisquense.



Conversa



Guilherme Gassenferth, gerente de patrimônio da Fundação Cultural de Joinville, estará hoje na Galeria 33 (rua Bento Gonçalves, 33, Glória) para conduzir uma conversar sobre patrimônio cultural. O encontro, marcado para as 18h30, baterá em teclas como economia, turismo, vida nas cidades, reforma de imóveis, museus e as potencialidades do patrimônio joinvilense. É de graça.



Bruxo



Gosta de Harry Potter e quer encontrar outros com o mesmo interesse para bater papo e trocar informações? Então passe hoje, a partir das 20 horas, na Livrarias Curitiba do Shopping Mueller, porque os fãs da série criada por J. K. Rowling estarão por lá para debater e explorar seu objeto de culto. Quem comanda o encontro é o blogueiro e escritor Juliano Reinert.



União



A reunião promovida pela Anacã Joinville — Associação de Grupos de Dança, no sábado, para discutir a Mostra Dança Joinville e a programação da Semana da Dança, em abril, resultou na criação de um grupo de trabalho "para discutir, debater, projetar e promover atividades que visem à evolução e ao desenvolvimento desta arte na cidade", segundo o site da entidade.