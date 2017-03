Dionisos Teatro, de Joinville, estreia "O que É que eu Tô Fazendo Aqui?"

Orelhada 31/03/2017 | 05h01

O atento leitor da "Orelhada" lembrará que no ano passado a Dionisos Teatro fez andar o 4x Dionisos, projeto aprovado no Simdec no qual quatro atores da companhia protagonizam espetáculos solos. Pois outros dois trabalhos chegam ao público agora, a começar por "O que É que eu Tô Fazendo Aqui?", de Andréia Malena Rocha.



Ela partiu de narrativas reais para construir uma fábula na qual os personagens desenvolvem superpoderes para atravessar o corredor de uma escola. A estreia vai de hoje até domingo, no galpão da Ajote, às 20 horas. Ingressos a R$ 20 no site enjoyevents.com.br. No dia 7, entra em cartaz "Um Rio de Memória" e "Gente", do ator e músico Vinicius Ferreira. Ainda relacionado ao projeto, a Dionisos promoverá quatro workshops gratuitos para falar sobre a pesquisa e o desenvolvimento dos solos: 19 de abril, às 19 horas, na Ajote; dia 26, às 19 horas, na Amorabi; e 13 de maio, às 9 horas, na Casa Iririú.



São Chico de outro ângulo



Quem anda meio enjoado de ver as mesmas imagens dos lugares de São Francisco do Sul, e sempre da mesma forma, tem no projeto independente Nas Veredas de São Chico um agradável "desvio". Ele foi criado há cerca de um mês por André Glenn Post e detém perfil no Facebook, canal no YouTube e um site (nasveredasdesaochico.wordpress.com), tudo para mostrar a cidade sob outros ângulos.



Inicialmente, André filmou todos os bairros de bicicleta, "para passar aquela sensação de liberdade e de que esquecemos a paisagem em nossa volta imposta pela pressa diária". No futuro, ele promete história, cultura, cotidiano e curiosidades de São Chico, com direito a entrevistas.



Prato do Dia



Após fazer uma pequena itinerância por espaços culturais de Joinville, a peça Zumbi, do Grupo de Teatro Canto do Povo (que estreou em novembro), faz hoje uma apresentação especial no Teatro Juarez Machado, às 20 horas. Poderá ser, inclusive, a derradeira encenação da peça, uma adaptação do musical "Arena Conta Zumbi", dos anos de 1960. Sob a direção de Helio Muniz, ela narra a epopeia de Zumbi (1655-1695), desde sua prisão e chegada ao Brasil até o surgimento do quilombo de Palmares e a luta contra os brancos escravagistas. Os ingressos custam R$ 30 (inteira), e toda a renda será revertida para a manutenção do Espaço Cultural Casa Iririú, que é mantida com doações e atividades tocadas pelo Canto do Povo e atualmente enfrenta dificuldades financeiras.



Acerto de contas



A Cia. Caras e Bocas, nova companhia teatral de Joinville, faz hoje a primeira apresentação do ano da peça "O Urso", adaptação do texto escrito em 1888 pelo russo Anton Tchekhov. O elenco formado por Jean Firmo (também diretor), Marina Nunes e Fabio Borba levará o embate entre uma recém-viúva e o credor de seu falecido marido — um fazendeiro afundado em dívidas — ao auditório do Conservatório Belas Artes às 19 horas. Os ingressos custam R$ 15.



Frase



"Somos autores de humor porque acreditamos que rindo é possível encarar questões complexas de forma cirúrgica e eficaz. Brasileiro gosta de alegria, mas tem muito o que questionar. (...) Não temos a petulância de catequizar ninguém, queremos fazer rir, entreter, mas se alguém conseguir ler nas entrelinhas, que bom."

Fernanda Young fala ao jornal "Folha de S. Paulo" sobre "Vade Retro", série da Globo que estreia em abril na qual ela e o marido, Alexandre Machado, abordam com humor a crise moral e ética que assola o Brasil.