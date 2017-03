Apresentação de MPB em dose tripla passa por Joinville nesta sexta-feira

Orelhada 24/03/2017 | 05h01

Um deles já garantiria uma hora (ou mais) de música elegante e de bom coração, mas a união de vozes e obras dos "cantautores" François Muleka (Florianópolis), Conrado Pera (Alto Paraíso de Goiás/GO) e Thiago K (São Paulo) é passível de ser puro deleite para amantes da MPB. O trio está na estrada com o show "Regra de Três", no qual apresenta suas composições em momentos solo e em grupo – todos

têm trabalhos ligados à tradição da música popular brasileira, transitando do intimismo absoluto às balançantes conexões com sons africanos. A turnê conjunta, que começou no dia 11, em São Paulo, e terminará neste domingo, em Blumenau, passa por Joinville nesta sexta, parando no Espaço Cultural Casa Iririú. O show, às 20 horas, tem ingressos a R$ 15.



Prato do Dia



Os bailarinos da Novo Cia. de Dança deixarão o ambiente calmo e controlado da sala de ensaio para se aventurarem no epicentro da urbanidade jaraguaense com a coreografia "Ouça-me Dançar". O trabalho, criado pelo diretor da companhia, José Kniss, estreia nesta sexta-feira, às 17 horas, na praça Ângelo Piazera, e consiste numa experiência única tanto para os dançarinos quanto para a plateia, já que cada espectador receberá um fone de ouvido e ganhará uma apresentação individual. Já o bailarino dança em silêncio, mas conectado com o movimento em volta e sua solitária plateia particular.



Chuck Berry



"Trabalhar no lançamento deste disco em meses recentes e, de fato, nos últimos anos trouxe a Chuck um grande sentimento de alegria e satisfação. Apesar de nossos corações ainda estarem muito pesarosos, nós sabemos que Chuck não desejava nada além de ver esse disco lançado para o mundo, e não sabemos de maneira melhor de celebrar e relembrar os 90 anos de vida dele do que pela música dele." Familiares de Chuck Berry, pioneiro do rock que morreu no dia 18, reiteraram no Facebook o lançamento do álbum de inéditas Chuck, coisa que ele não fazia desde 1979.



Pré-jornada de trabalho



Tem estreia de espetáculo, nesta sexta-feira, às 20 horas, no Verão Teatral. Ou quase, já que a primeira apresentação de "Menor Aprendiz" é, segundo a Cia. Rústico Teatral, uma obra em andamento (por isso o ingresso é gratuito). Sob a direção de Samuel Kuhn, o elenco mostrará até onde avançou sua investigação sobre o ambiente de trabalho em uma empresa e o impacto das exigências e das normas internas no desenvolvimento dos chamados menores aprendizes. Ainda não há uma data para estreia de fato da peça.



Bolo com música



Há 30 anos no mercado, a Livraria O Sebo virou uma espécie de patrimônio cultural joinvilense. Como há algum tempo vem cedendo seu espaço para apresentações intimistas, chamou a cantora/compositora Ana Paula da Silva para ajudar a apagar as velinhas do bolo. Hoje, às 20 horas, com entrada gratuita, ela e o pianista Davi Sartori entregam o show Sendeiro, composto de canções em outras línguas, como "Dans Mon Île" (Henri Salvador), "Cry me a River" (Arthur Hamilton) e "Estate" (Bruno Martino). O programa acaba sendo um passeio sonoro pelos países que Ana visitou com seu trabalho.



Confira outras notas do colunista Rubens Herbst.



Rappa



A coluna já tinha adiantado que a banda carioca O Rappa faria show no Joinville Square Garden em breve, e agora a casa divulgou a data dele: 16 de junho. Já a venda de ingressos come-ça no dia 6 de abril, muito provavelmente pelo próprio site do Square Garden.



Petição



Está rolando na internet um abaixo-assinado que pede esclarecimentos sobre o destino do Museu da Bicicleta (MuBi), que perderá grande parte do seu acervo com a saída do coordenador Valter Bustos. A ação faz parte de uma reestruturação do lugar por parte da Prefeitura da Joinville. A petição corre no site change.org e será enviado, além do governo municipal, a Fundação Catarinense de Cultura (FCC) e ao Ministério da Cultura (MinC).



Oficina



A Escola de Música Arte Maior, de Joinville, abrirá as portas para músicos de Joinville com um workshop para prática de bandas com o professor Edilson Forte Graciano, o Tatu. Timbragem, criação, arranjos, identificação de compassos e transcrições e releituras estarão na pauta da oficina, no dia 29, às 20 horas. O ingresso custa R$ 10 para quem não for aluno da escola.



Acervo



A Fundação Catarinense de Cultura (FCC) lançou edital para a seleção de até 12 livros de autores catarinenses ou que moram no Estado há pelo menos dez anos. De cada título, serão comprados 300 exemplares, que irão para bibliotecas públicas municipais, num investimento de aproximadamente R$ 90 mil. As inscrições vão até 6

de abril e o edital se encontra no site www.fcc.sc.gov.br.