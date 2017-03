Almir Sater, Renato Teixeira e Sérgio Reis fazem show em Joinville

Orelhada 16/03/2017 | 16h24

Se o Centreventos Cau Hansen receberá a fina flor da música nordestina (Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo) no final de abril, o Joinville Square Garden servirá de rancho de parada para três ídolos da música sertaneja de raiz no dia 12 de maio. Juntos, Sérgio Reis, Almir Sater – que, claro, também surge ao lado da inseparável viola – e Renato Teixeira apresentam o show Tocando em Frente, em que revezam seus sucessos e clássicos caipiras.



A ideia para a turnê nasceu após o lançamento do primeiro disco de inéditas de Almir Sater em parceria com Renato Teixeira, AR, lançado pela Universal Music no início do ano. Os dois artistas, que deram vida a canção que dá título ao show Tocando em Frente, convidaram o amigo e vizinho Sérgio Reis, para juntos escreverem mais um capítulo de suas consagradas carreiras.



— Um show que começa com Romaria, traz consigo muita responsabilidade — afirma Renato Teixeira, relevando a primeira música do repertório.



Além de Romaria, o show também conta com Chalana, Beijinho Doce, Cabecinha no Ombro, Saudade Danada, Trem do Pantanal, Panela Velha e Tocando em Frente no repertório, junto a composições novas. Os ingressos começam a ser vendidos nesta sexta-feira, 17 de março, a partir das 9 horas, no site blueticket.com.br.



Confira outras notas do colunista Rubens Herbst