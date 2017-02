Simone Gehrke: A reforma na escola

Crônicas do Anexo 07/02/2017 | 08h01

A professora chegou à primeira aula de produção textual disposta a romper com alguns paradigmas.



– Vocês sabem o que é inspiração?



Ouviu-se um murmúrio na sala, os alunos se mexeram nas cadeiras, mas ninguém arriscou em voz alta uma definição.



– Vamos começar com algo mais simples, então. Conhecem o funcionamento do Twitter?



– Sim! – a classe respondeu em uníssono.



– E já leram a história de "A Reforma da Natureza", de Monteiro Lobato?



A professora percebeu que teria de apelar para uma referência mais fácil quando poucos se manifestaram.



– E na televisão, já assistiram a um episódio do "Sítio do Picapau Amarelo"? Em A "Reforma da Natureza", a Emília cria um livro comestível, uma mosca sem asas, um porco magro...



– Aahh – grande parte da turma se manifestou.



– Ótimo. Pois o que vamos produzir hoje terá duas inspirações: as mensagens curtas do Twitter, na forma, e as ideias ousadas da Emília para melhorar a natureza, no conceito. Com uma pequena diferença: as propostas de reforma, no nosso trabalho, têm que ser pensadas para a sala de aula ou para a escola. Como vivemos tempos de comunicação cada vez mais ágil, vamos treinar nosso poder de síntese, isto é, nossa capacidade de elaborar uma ideia completa com até 140 caracteres.



O direito de mudar as regras no ambiente escolar (mesmo que apenas no curto período de duração de uma aula), aliado ao texto com poucas palavras, animou duplamente os estudantes, que baixaram a cabeça e começaram a escrever suas produções. Em quinze minutos, os estudantes passaram a se revezar no quadro-negro apresentando os resultados.



"O ano letivo deveria levar em conta a tábua de marés. Seria uma forma de evitar que as crianças estivessem nas ruas em dias de enchente."



"Vamos implantar o horário flexível na escola, como minha mãe costuma fazer no trabalho? Que tal começar pelo intervalo do recreio?"



"Podemos adotar a delação premiada para os casos de bullying. Seria uma forma de acabar mais rápido com este problema na escola."



Quando bateu o sinal, a professora seguiu para a próxima turma sob os aplausos dos alunos. Tão satisfeita com a rara receptividade a um exercício de escrita quanto consciente das inevitáveis dificuldades que fazem parte do exercício da democracia.