Simone Gehrke: A atitude que nos falta

É preciso confessar que esta crônica foi escrita no último domingo, pouco depois das duas e meia da tarde. Ou seja, ainda sob forte influência da emoção que o assunto escolhido costuma provocar na autora (e pelo que tenho ouvido, também em muitos interlocutores). Feito o mea-culpa para deixar claro que este texto não tem qualquer compromisso com algum tipo de isenção em relação ao tema, vamos a ele.



Gostaria de começar com uma pergunta indiscreta (cuja resposta o leitor não precisa expor nas redes sociais): quem não gosta de colocar à flor da pele sua sensibilidade diante de algo que causa arrepios no corpo e enche os olhos de lágrimas? Pois é o que tenho me permitido logo após o almoço de domingo, assistindo ao programa "The Voice Brasil/Kids" — um concurso para pequenos talentos da música, entre nove e 15 anos.



Todo concurso tem embutida a essência da competição, e este não é diferente. Não há vagas para todos. A cada semana, se uns são conduzidos à próxima fase, é necessário que outros se despeçam.



Minha admiração começa pelo carinho e respeito demonstrado pelo júri — composto pelos cantores Carlinhos Brown, Ivete Sangalo e a dupla Victor & Leo — em relação aos candidatos não aprovados. Eles são recebidos com tal acolhida, que se despedem do palco valorizando a satisfação de ter participado daquele momento, apesar do resultado.



Depois da etapa inicial de seleção das vozes que vão compor os times de cada um dos técnicos, começam as batalhas entre os candidatos. Três crianças cantam a mesma canção, e apenas uma delas continua “representando” as demais na competição. Os outros dois são dispensados.



Esta fase, em especial, traz um elemento que muito me comove: o envolvimento e a colaboração que se estabelece entre os pequenos participantes, de uma grandeza de espírito que supera a disputa e proporciona ao público uma apresentação memorável.

Ciências como a biologia e a história mostram que a evolução da humanidade ao longo dos séculos deve muito ao equilíbrio entre estas duas forças, a competição e a colaboração. A realidade, no entanto, quase sempre mostra o quanto colaborar é uma atitude ausente em um mundo tão marcado por disputas. A existência dela de forma inocente e sincera no palco do "The Voice Kids" é o grande aprendizado que as crianças nos proporcionam.