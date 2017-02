Projeto incentiva apadrinhamento cultural em Joinville

Orelhada 28/02/2017 | 08h02

Como dizem os Titãs, a vida não é só comida, mas também diversão e arte. Não faltam roupas e alimentos aos cerca de 20 crianças e adolescentes do Abrigo Infanto-juvenil de Joinville, no bairro Boehmerwald, mas acesso à cultura, sim.



As limitações na formação e socialização dos jovens levaram duas voluntárias da instituição a criar um projeto de apadrinhamento cultural baseado em dois pilares: idas ao cinema, teatro e espetáculos de dança, entre outros, e incentivo à leitura.



Os padrinhos/madrinhas dos acolhidos se comprometem a bancar financeiramente, uma vez por mês, alguma dessas atividades. A prestação de contas é garantida pelas voluntárias. Interessados em participar devem entrar em contato pelo e-mail apadrinhamentocultural@hotmail.comou pelo fone (47) 99232-8298 (Elaine).



Violão que viaja

Mais de 35 escolas de Joinville e região receberão, até maio, o projeto do violonista Ananias Almeida de levar música instrumental a estudantes da rede pública catarinense. Quando encerrar esta segunda edição da iniciativa, ele terá feito cerca de 150 concertos em instituições de Norte a Sul do Estado, apresentando a música erudita e popular a jovens com pouco (ou nenhum) acesso a ela. Ananias criou o projeto em 2012, e desta vez contou com patrocínios engatados via Lei Rouanet.



Prato do dia

Se Stranger Things ganhou seu coração com a primeira temporada, então é certo que a HQ Paper Girls cairá nas suas graças. Vejam vocês que a história de Brian K. Vaughan gira em torno de quatro garotas duronas que, no final dos anos 80, trabalham como entregadoras de jornal e protegem umas às outras. Quando duas delas são assaltadas, elas vão atrás dos suspeitos e acabam encontrando um artefato num casarão abandonado. A partir daí, aliens, viagens no tempo, gente desaparecendo e outras bizarrices se sucedem no bairro e exigem ação do quarteto. Vencedor do prestigiado Prêmio Eisner em 2016, Paper Girls chega agora ao Brasil pela Editora Devir em um volume com as cinco primeiras edições da série.

Estrada

O espetáculo de manipulação de objetos Fadas, da EssaÉ Cia., chegará a Curitiba e Porto Alegre nos próximos meses, após mais algumas apresentações em Joinville. A história da menina que expele pedras preciosas pela boca será apresentada na capital paranaense no dia 2 de abril e, no Rio Grande do Sul, em 21 de junho. Fadas, vale lembrar, já passou por São Paulo e Amazonas desde que estreou, em 2015.



Ruindade

Todo mundo falando do Oscar e esquecem da importância do Framboesa de Ouro para o bom humor geral do planeta. Que injustiça! Pouco antes da grande cerimônia, o prêmio de piores do ano no cinema foi entregue e o grande "vencedor" foi Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party. Batman vs Superman não foi esquecido e se deu mal em quatro categorias.