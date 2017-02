Obra de artista joinvilense em favor da luta das mulheres rodará os EUA

Orelhada 01/02/2017 | 09h35

O desenho acima rodará os Estados Unidos nos próximos meses, começando amanhã por Seattle, e é obra de uma joinvilense. O nome da ilustradora Camila Rosa, que fazia parte do Coletivo Chá e desde julho mora em Nova York, integra uma exposição itinerante que visa ampliar a voz da luta pelas causas das mulheres, inclusive as que utilizam a arte em prol delas. Ativista, ela mandou seu trabalho para um concurso que escolheria os cartazes a serem distribuídos aos milhões de participantes da Women's March, que em 21 de janeiro levou milhões às ruas para protestar contra a onda conservadora liderada por Donald Trump.

O desenho de Camila ficou fora, mas, uma semana depois, o coletivo The Amplifier Foundation a chamou para participar da Hear Our Voice, que passará pelos EUA expondo 75 obras, selecionadas dentre as mais de 500 mil enviadas para a seleção original. Segundo Camila, o desenho exprime sua crença nos caminhos que devem pautar o feminismo: a educação e o envolvimento em movimentos sociais.



