Miriam Leitão dará "tom econômico" à programação da Feira do Livro de Joinville

Orelhada 24/02/2017 | 09h48

Fiel ao conceito eclético adotado para a edição deste ano, a Feira do Livro de Joinville confirmou a presença de Miriam Leitão no dia no dia 10 de junho. A jornalista da Globo News e da Rádio CBN, especializada em economia, dará uma palestra e autografará seus livros, entre eles, o recém-lançado A Verdade é Teimosa: Diários da Crise que Adiou o Futuro, um relato dividido em artigos sobre a crise econômica atual. Depois dela, a feira receberá, no dia 12, o poeta e publicitário Zack Magiezi (um fenômeno literário no Instagram), e no dia 13, o escritor Rafael Montes, cujos romances policiais (como Dias Perfeitos e Jantar Secreto) vendem aos montes nas livrarias. No total, a Feira do Livro de Joinville terá cerca de 30 autores encontrando os leitores entre os dias 8 e 18 de junho.



