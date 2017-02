Jura Arruda: Os pensares de Antonieta

Crônicas do Anexo 10/02/2017 | 08h01

Ela não subiu ao palco. Diante de mais de 400 pessoas, optou por ficar à altura do público. É um tipo amável de professora que não se sente bem quando acima dos outros. Desculpou-se pelo avançado da idade e pelas juntas que andam atrapalhando seus passos – "foi uma dividida com o Messi, ele levou a melhor".



Maria Antonieta Cunha é doutora em letras e isso é portfólio mínimo diante de tudo o que já fez pela cultura brasileira. Esperávamos por um discurso em prol do livro e da leitura, mas, ardil e eloquente, começou sua fala desconstruindo algumas ideias enraizadas sobre o poder do livro. "Vocês devem conhecer esta frase: Livros não mudam o mundo, quem muda o mundo são as pessoas. Os livros só mudam as pessoas." E aguardou. Deve ter visto um e outro assentirem com a cabeça, certamente nem todos sabiam que é de Quintana a frase. “Pois eu não concordo com isso”. Alguns desavisados mexeram-se na cadeira pelo incômodo que aquela senhora arremessara com altivez. "É inegável que todo livro traz um mínimo de aprendizado, mas não basta lê-lo para tornar-se melhor. Se fosse assim, nossa política não estaria desse jeito. A maioria é de letrados e veja só onde estamos!"



Sua visão de mundo é ampla e, por isso mesmo, lança críticas e opiniões com a severidade de quem sabe muito bem onde quer chegar. Depois de desconstruir ideias, citou Umberto Eco e discorreu sobre os inevitáveis buracos nos textos que são preenchidos pelo receptor, com sua atividade figurativa. Em resumo, cada leitor preenche com seus próprios filtros e vontade, daí que uns mudam, outros não. Azar do mundo. Sorte do mundo.



Se é assim, não basta ler, porém, é importante ler, nem que seja por objetivos escusos. Contou-nos Antonieta que Orígenes Lessa, na sua infância humilde, queria aprender o alfabeto para escrever palavrões nos muros. Parece que em algum momento ele mudou de ideia, não é? E isso fez toda a diferença para o mundo.



Professora de Fernando Brant e um sem-número de pródigos personagens da política e da arte no País, a doutora em letras deveria ser ouvida em frequência modulada. Sua voz apresenta tons de realidade em compassos de sonho que tocam brios. Não se fica imune à sabedoria, é desrespeito à vida. Não se fica imune a Antonieta.