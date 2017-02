Joel Gehlen: Ilmar, o Carnaval e a guerra

Crônicas do Anexo 23/02/2017 | 08h01

Descobri o Carnaval e a guerra no mesmo dia. Não guardei a data precisa, mas era uma tarde de chuva, num provável verão de 1972. Tinha seis anos e ainda não sabia ler, mas era muito bom em adivinhações, uma capacidade que só muito mais tarde vim saber que é a cognição. Vivíamos lá nas barrocas do sertão de Mamborê, numa casinha ataperada, entre as franjas da mata funda e os campos cultivados a braço e boi de canga. Só à custa de muito suor estávamos quites com a vida. Nosso pai construiu uma casa nova, com três quartos. Um luxo para aquele mundaréu de filhos.