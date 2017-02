Fevereiro da Silva comemora dez anos de risos e lágrimas no palco do Sesc

Orelhada 23/02/2017 | 09h45

Parece que foi ontem que a Fevereiro da Silva estreava no saudoso palco do Bar Funil, no Iririú, certo? Não, isso faz uma década já, e muito água rolou sob a ponte da banda joinvilense, incluindo um EP, dois discos, clipes, uma penca de shows e a debandada de alguns integrantes. Hoje resumido a um quarteto, o grupo se vê na obrigação de agradecer pelos risos e lágrimas do caminho fazendo o que sabe: boa música. A Fevereiro promove nesta quinta-feira (23), às 20 horas, no Sesc de Joinville, a sua festa de dez anos de vida, ao lado dos fãs, de todos que já passaram pela banda e da alegria torta que rege seu rock abrasileirado. A entrada é gratuita.



