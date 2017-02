Feira do Livro de Joinville deste ano será dedicada a Monteiro Lobato

Orelhada 09/02/2017 | 10h01

Não estranhem se durante a Feira do Livro de Joinville, em junho, você der de cara com personificações de Emília, Visconde, Narizinho, Cuca, Dona Benta e outros personagens que habitam o Sítio do Pica-pau Amarelo. Isso porque Monteiro Lobato será o homenageado da 14ª edição, que inclusive contará com a maior especialista na obra do autor, Marisa Lajolo. Na manhã de quarta (8), no lançamento da feira no Teatro Juarez Machado, a professora Alcione Pauli até encarnou a boneca falante em meio à capacitação liderada pela doutora em letras e curadora Maria Antonieta Cunha. Ainda que programação esteja em processo de construção, estão certas as presenças de 19 escritores, entre eles, Walcyr Carrasco, um dos maiores autores de telenovelas do País, que assinou sucessos recentes como Êta Mundo Bom! e Verdades Secretas.



