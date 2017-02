Escritor de Joinville une terror, fantasia e existencialismo em primeiro livro

Orelhada 07/02/2017 | 10h20

Ao tentar explicar o que havia por trás dos monstros que desenhava para as camisetas vendidas em sua loja virtual (Necropolis), o designer gráfico joinvilense Tiago Pesce se deparou com significados muito além da estética chocante e das frases niilistas. Ao escrever sobre elas, ele tinha 20 páginas introdutórias e o projeto de um romance em mãos. Nesta terça-feira (7), quatro meses depois do start, Pesce lança Prólogo das Trevas, primeiro dos quatro volumes (em princípio) da Coleção Vastos Caminhos. O download é gratuito no site amazon.com.br.

O cenário é um mundo de fantasia tenebrosa - em tese, o pós-vida -, habitado por humanos, demônios e anjos, cujas perspectivas diversas movem a trama numa sociedade muito parecida com a nossa.

- Eu diria que o maior terror a respeito dessa história de terror é o como ela reflete o nosso vazio existencial e nossa impotência diante de um universo vasto e silencioso - destaca Tiago.



