Em 2017, Festival de Dança recebe inscrições para a Mostra Contemporânea

Orelhada 08/02/2017 | 11h25

A corrida para estar no 35º Festival de Dança de Joinville já começou e será um tantinho mais ampla em 2017. Isso porque as inscrições para a Mostra Contemporânea estão valendo até 14 de março por meio do www.ifdj.com.br, onde constam o cadastro e todas as informações detalhadas. O diretor ou bailarino habituado com o evento paralelo estranhará a chamada, mas essa é uma das novidades do Festival neste ano: ao invés de esperarem a indicação da organização, grupos, duos e solos com espetáculos que estrearam de 2014 para cá podem inscrevê-los e torcer para serem selecionados pela curadoria artística e estarem no Teatro Juarez Machado entre 18 e 29 de julho. O resultado sairá no final de abril, no site oficial do Festival.



