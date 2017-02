Depois de 23 anos, Bali Hai de Piçarras encerra as atividades

Orelhada 09/02/2017 | 19h25

O Bali Hai de Piçarras anunciou o fechamento após 23 anos de atividades como a mais popular balada do Litoral Norte catarinense. O fim do ciclo será com uma festa de Carnaval no dia 25 de fevereiro. Ela terá nomes da música eletrônica como Victor Ruiz, Leo Janeiro, Liu e Malik Mustache.



Os proprietários falam em reinvenção e mergulhar nas raízes da casa noturna para ressurgir com uma nova proposta. O Bali Hai foi inaugurado em 1994 e foi a primeira casa do Bali Hai — atualmente, há casas de festas em Içara e Garopaba que seguem funcionando no modelo de franquia. As festas e shows acontecem somente na temporada de verão — a estrutura em Piçarras também era usada para eventos como aniversários e casamentos.