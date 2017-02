De Joinville para a Argentina, grupo Forróbodó lança CD autoral em turnê

Orelhada 07/02/2017 | 10h49

A banda Forróbodó levará a missão que cumpre com destreza em Joinville - fazer o povo dançar freneticamente ao som do forró e seus aparentados (xote, baião, xaxado, quadrilha) - até a fronteira com a Argentina e além. A partir desta terça-feira (7), o quarteto se joga nos braços dos hermanos até o dia 19. Serão 11 shows em sete cidades, incluindo Mar del Plata e a capital Buenos Aires. Ao repertório com versões para Dominguinhos, Luiz Gonzaga, Gilberto Gil e outros, o grupo junta as seis músicas autorais que fazem parte de um EP recém-finalizado, impresso em 500 cópias e à venda nesta turnê argentina. Na volta, o disquinho será lançado no Porão da Liga, palco habitual do Forróbodó, mas quem não quiser esperar pode ouvir as faixas neste exato momento no Soundcloud.com.



Confira outras notas do colunista Rubens Herbst