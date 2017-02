Começa nesta sexta-feira mais uma edição do Verão Teatral em Joinville

Cultura 09/02/2017 | 19h52

Já virou tradição que as turbinas cênicas de Joinville sejam aquecidas entre fevereiro e março, período em que acontece o Verão Teatral. Pelo quinto ano seguido, o evento organizado pela Associação Joinvilense de Teatro (Ajote) joga lenha na fogueira das artes locais, desta vez, com a apresentação de nove peças, duas leituras dramáticas e a exibição de um documentário, num total de 18 datas. A programação, toda reservada para o galpão da Ajote, começa hoje e se estende até 26 de março.



Os trabalhos serão abertos com "A Luva e a Pedra", do Grupo Teatro em Trâmite (Florianópolis), sobre um homem que relembra o tempo em que viveu no interior da França, o ambiente, os valores e as pessoas que cruzaram sua vida. Outro espetáculo não joinvilense é (Des)pertencimento, da Cia. Andante, de Canelinha, que fechará a programação. Já as peças dos grupos da cidade são bem conhecidas do público, amplamente encenadas nos palcos da cidade, como Fadas, Amor de Palhaço e Mal-amados, ou "Essa Dor que me Devora o Coração". Na seara local, entretanto, o Verão Teatral reserva uma novidade: "Menor Aprendiz", da Cia. Rústico, cuja pré-estreia acontece dentro do evento.



O QUÊ: Verão Teatral.

QUANDO: desta sexta até 26 de março, sempre às 20 horas.

ONDE: Galpão da Ajote, rua 15 de Novembro, 1.383, anexo à Cidadela Cultural Antarctica.

QUANTO: ingressos antecipados a R$ 20 (inteira), no site www.enjoyevents.com.br e no Restaurante Capitão Space. Na bilheteria do teatro, antes de cada espetáculo, a R$ 25 (inteira).

INFORMAÇÕES: www.teatroemjoinville.com.br.



PROGRAMAÇÃO



Nesta sexta, 20 h

A Luva e a Pedra, Grupo Teatro em Trâmite (Florianópolis).

Sábado e domingo, 20h

Fadas, da Essaé Cia. (Joinville).

17 de fevereiro, 20h

Leitura dramática de A Máquina de Abraçar, de José Sanchís Sinisterra, com La Trama e Cia. Vai! (Joinville).

18 e 19 de fevereiro, 20h

Para: Fábio, com o Dionisos Teatro (Joinville).

3 de março, 20h

Exibição do documentário Para Além dos Seios, de Adriano Big Soares.

4 e 5 de março, 20h

Mal-amados, ou Essa Dor que me Devora o Coração, da Cia. Rústico Teatral (Joinville).

10 de março, 20h

Sette Commedie Italiane, do Grupo Testitza (Joinville).

11 e 12 de março, 20h

Mãe-criada, do Dionisos Teatro (Joinville).

17 de março, 20h

Leitura dramática de Après Moi, le Déluge (Depois de Mim, o Dilúvio), de Luïsa Cunillé, com La Trama e Cia. Vai! (Joinville).

18 e 19 de março, 20h

Amor de Palhaço, do Circo Lúdico (Joinville).

24 de março, 20h

Menor Aprendiz, da Cia. Rústico Teatral (Joinville).

25 e 26 de março, 20h

(Des)pertencimento, da Cia. Andante (Canelinha).