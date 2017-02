Carlos Adauto: Ilhas do diabo

Crônicas do Anexo 22/02/2017 | 08h01

Aos dois anos de formado, 1958, li de um fôlego o livro que mais me impressionou em termos de prisionato: "Ilha do Diabo – Fuga de um Condenado da Ilha de Caiena – Guiana Francesa" – escrito pelo único que o conseguiu: René Belbenoît. Depois, vieram "Recordação da Casa dos Mortos", de Dostoiévski; "O Processo" e "O Castelo", de Franz Kafka; "O Tribunal do Bem", de Gabriel Nissim, sobre os campos de concentração e de extermínio nazistas.