Carlos Adauto: "Hoje, já não se pode ver o local do incêndio para determinar aos heróis do fogo e o que mais se fazer"

Crônicas do Anexo 08/02/2017 | 08h01

Em 1957, quando cheguei a Joinville, surpreendi-me com uma sirene, em quarta-feira. Que era? Eram os bombeiros voluntários sendo chamados para os exercícios. Para lá iam voando nas suas bikes, pois ainda não havia ônibus na cidade. Já era uma belo espetáculo. Num outro dia, novamente, a sirene. Que foi, não é quarta-feira? Era aviso de incêndio. E a mesma turma correndo para subir no carro-pipa.



Agora, passados sessenta anos, caminho todos os dias em frente ao quartel, na rua Jaguaruna, e posso observar as reformas bem-feitas, próprias para a guarnição atual. Mas a torre emudeceu, foi sufocada; sufocada pelos especuladores de imóveis, especialmente, espigões e estacionamentos. Hoje, já não se pode ver o local do incêndio para determinar aos heróis do fogo onde e o que mais se fazer. Nem se sabe mais onde costumavam praticar o combate às chamas, apesar da modernização dos meios para fazê-lo. Sufocou-se, escondeu-se mais um ponto histórico do processo civilizatório da Colônia Dona Francisca. Pior, banalizou-se-o. Não ficou com a mesma grandeza histórica da chaminé da Wetzel, nem do Cemitério do Imigrante.



Confira notícias de Joinville e região.



A mais do que histórica Tipographia e Papelaria Boehm, onde Ottokar Doerffel imprimiu por setenta longos e difíceis anos o "Kolonie Zeitung", auf Deutsch (em alemão), hoje é, também, estacionamento à beira do rio Mathias. Quem lhe permitiu a destruição e por quê? Pelo que se sabe, nem joinvilense era... Adquiriu a propriedade, disse que faria um memorial, mas simplesmente demoliu tudo em busca de vil metal de que era abonadíssimo, ganho na cidade que tão bem acolheu sem esperar esta ingratidão. Ainda bem que os soldados do fogo têm reagido, corajosamente, com o importante apoio da Acij e do seu atual presidente, contra as violações ao nosso patrimônio histórico. Devemos estar sempre alertas contra tais “boas intenções”.



Notável e digna dos maiores aplausos, também, a presidência da Sociedade Harmonia-Lyra, dando-lhe a função exemplar de patrimônio, além de histórico, permanentemente, cultural, adotando orquestras, músicos e, agora, até a nossa Academia Joinvilense de Letras, criada em 1969.