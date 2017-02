Carlos Adauto: Feliz coincidência

Crônicas do Anexo 01/02/2017 | 08h01

Áries é o primeiro signo do zodíaco e tem dentro de si a energia dos inícios. É um signo do elemento fogo, regido por Marte, conhecido como o deus da guerra e da paixão. Na trilogia do fogo, Áries representa a faísca. Se você conhece alguém desse signo, sabe que brigar é seu forte – todas as pessoas de Áries precisam de uma causa para lutar e de um inimigo para destruir. A impressão que se tem é que quando Áries acorda, a primeira coisa que faz é lustrar sua armadura, vesti-la e sair em busca da luta por uma causa, que pode ser qualquer uma, desde que envolva batalha.