Udo Döhler fala em descentralização e cultura de Joinville mais popular

19/01/2017

O setor da cultura em Joinville ocupou alguns minutos da coletiva dada pelo prefeito Udo Döhler na quarta-feira (18), na qual ele destrinchou a reforma administrativa da Prefeitura. Udo reagiu às suspeitas de que a área perderá prestígio com a extinção da Fundação Cultural dizendo que, ao contrário, ela ganhará espaço com a Secretaria de Cultura e Turismo - que já está sendo chamada de Secult -, pois estará presente na administração direta. Além disso, ele defendeu uma espécie de "descentralização" cultural, mais voltada para o popular, ação essa que seria representada, por exemplo, pela construção de uma segunda Casa da Cultura.

- A Casa da Cultura continua no Centro, mas ela ganha outra na zona Sul. Então, nós vamos ter um avanço importante na área da cultura.O que acontece é que não dá para desassociar a educação da cultura, do esporte e do turismo. É uma coisa só. Então, isso já começa a melhorar com a fusão, por exemplo, da cultura com o turismo - garantiu o mandatário, que deseja aproximar a escola da população dos bairros. Segundo ele, a obra consta do projeto de governo, mas ainda está na fase de definição do local.



