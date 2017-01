Shows movimentam os arredores do MAJ neste sábado e domingo

Orelhada 21/01/2017 | 10h01

Num único fim de semana, os arredores do Museu de Arte de Joinville (MAJ) viram palco de dois eventos distintos (e isso talvez diga algo sobre a falta de espaços para apresentações em Joinville). A banda Nave Blues usa os jardins para lançar seu EP de estreia neste sábado (21), às 20 horas. Por ora, apenas em forma de CD (que estará à venda), as cinco faixas autorais mesclam as influências do quinteto (rock, blues, jazz, folk, psicodelia), que tem à frente a voz delirante de Victória de França. Duas composições, Change my Mind e Amigo Alien, se encontram no Soundclound da banda - a primeira, inclusive, ganhou um videoclipe em dezembro.

Já a praça dos Suíços verá neste domingo (22), às 17 horas, uma revoada de notas acústicas, melodias solares (mas também nebulosas) e versos de amor, saudade e despedida. No fim de tarde quente do verão joinvilense, o paraense Breno Branches (foto) e o catarinense Lucas Miranda sopram o folk/indie refrescante e acolhedor. Breno faz da cidade a primeira parada da turnê do EP Enchanté, lançado digitalmente no dia 9. A suavidade e o lirismo marcam as canções do rapaz - como Do Trem, cujo clipe pode ser conferido no YouTube -, influenciado por Vitor Ramil, Beirut e Damien Rice. Radicado em Joinville, Miranda se vale das mesmas armas para tocar corações - voz, violão, poesia e intimismo, vide Alma Aberta, bem recebida por rádios locais. À obra autoral ele junta músicas de Clarice Falcão, Tiago Iorc, A Banda Mais Bonita e Supercombo.

Desnecessário dizer que, nos dois dias, ninguém paga nada para ocupar a praça.



