São Bento do Sul oferece cultura nas noites quentes de verão

Harmonia Centenária 11/01/2017 | 09h03

Tem opção de lazer — e cultura alemã de primeira — nas noites quentes de verão no Planalto Norte do Estado. E para quem prefere as temperaturas amenas da serra ao mar, todos os caminhos levam a São Bento do Sul.



A partir desta quarta-feira à noite, São Bento retoma as tradicionais "Retretas de Verão", no coreto da praça Getúlio Vargas, no Centro da cidade. Saindo de Joinville, chega-se em pouco mais de uma hora.



São apresentações culturais, música, feirinha e gastronomia, tudo a partir das 20 horas. O show é com a centenária Banda Treml.



Muito antes de ser uma programação oficial do município, as retretas eram tradição — com pelo menos 70 anos — na cidade, lideradas pela banda.



Segundo o Diretor da Fundação Cultural de São Bento do Sul, Márcio Brosowsky, essa tradição de levar a comunidade até a praça para prestigiar as retretas não pode parar.



Foi na década de 40 que esta manifestação cultural teve início na Praça Getúlio Vargas, ou, como era também chamada na época, “Jardim Getúlio Vargas”.



As crianças que vão até a praça assistem ao show na espera pela tradicional chuva de balas.