Rádio Joinville Cultural ganha garantias, nova gerência e possível futuro

Orelhada 17/01/2017 | 13h57

Ainda que não vá mais existir na prática (desde que a reforma administrativa passe na Câmara, nesta semana), a Fundação Cultural de Joinville continuará viva no papel. O CNPJ do órgão será preservado para que a Rádio Joinville Cultural não seja prejudicada. Em consulta ao Ministério das Comunicações, foi informado que a rádio perderia a concessão para operar se o registro fosse extinto - a criação de outro pode demorar até três anos, tempo em que a estação ficaria desativada.

Criada em 2001, a Joinville Cultural enfrentou uma série de entraves burocráticos e técnicos até finalmente ir ao ar em outubro de 2012. Hoje, ela opera 24 horas por dia, com nove funcionários. Antes ligada à Fundação Cultural, a rádio passará, com a reforma administrativa, para a gerência da Secretaria de Comunicação (Secom).

- A rádio não corre o risco de fechar, muito pelo contrário. Agora esperamos que ela tenha uma abrangência maior, queremos ela mais educativa do que cultural, e que seja uma seja uma semente para outros meios de difusão - explica o secretário Marco Aurélio Braga.



