Quinto Verão Teatral, em Joinville, tem data e atrações confirmadas

Orelhada 07/01/2017 | 08h01

Eu sei duas coisas sobre fevereiro: que é o mês mais curto do ano e tem Verão Teatral começando. Não será diferente em 2017, tanto é que a programação da quinta edição evento organizado pela Associação Joinvilense de Teatro (Ajote) já está desenhado, pronto para estrear em 10 de fevereiro e só terminar no dia 26 de março, no galpão da Ajote. Neste ano, serão 12 atrações, entre peças de teatro, exibição de documentário e leitura dramática. O calendário - que conta com vários espetáculos conhecidos do público joinvilense - abrirá com A Luva e a Pedra, do grupo Teatro em Trâmite, de Florianópolis. A venda antecipada de ingressos, tanto no site enjoyevents.com.br quanto no Restaurante Capitão Space, começa na semana que vem.



Programação

10 de fevereiro - A Luva e a Pedra, Grupo Teatro em Trâmite (Florianópolis)

11 e 12 de fevereiro - Fadas, da Essaé Cia. (Joinville)

17 de fevereiro - leitura dramática de A Máquina de Abraçar, de José Sanchís Sinisterra, com La Trama e Cia. Vai! (Joinville)

18 e 19 de fevereiro - Para: Fábio, com o Dionisos Teatro (Joinville)

3 de março - exibição do documentário Para Além dos Seios, de Adriano Big Soares

4 e 5 de março - Mal-amados, ou Essa Dor que me Devora o Coração, da Cia. Rústico Teatral (Joinville)

10 de março - Sette Commedie Italiane, do grupo Testitza (Joinville)

11 e 12 de março - Mãe-criada, do Dionisos Teatro (Joinville)

17 de março - leitura dramática de Après moi, le déluge (Depois de mim, o dilúvio), de Luïsa Cunillé, com La Trama e Cia. Vai! (Joinville)

18 e 19 de março - Amor de Palhaço, do Circo Lúdico (Joinville)

24 de março - Menor Aprendiz, da Cia. Rústico Teatral (Joinville)

25 e 26 de março - (Des)pertencimento, da Cia. Andante (Canelinha)





