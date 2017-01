Punk/hardcore do Hateen é atração em Joinville nesta sexta-feira

Orelhada 20/01/2017 | 09h36

O primeiro show de certo porte em Joinville neste ano está marcado para esta sexta-feira (20) à noite no Bovary Snooker Pub. O quarteto paulista Hateen, um dos principais nomes do punk/hardcore nacional, chega à cidade com a turnê do disco Não Vai Mais Ter Tristeza Aqui, lançado no ano passado, mas sem esquecer os hits emplacados ao longo de duas décadas de carreira, como 1997, Quem já Perdeu um Sonho Aqui? e Não Existe Adeus. Antes da atração principal, o palco da casa será de duas bandas curitibanas, No Reply e Dínamo, que também são fiéis à cartilha do rock rápido, ácido e detonador de rodas de pogo.



Confira outras notas do colunista Rubens Herbst