Outra escultura de Fritz Alt no Centro de Joinville é vandalizada

Orelhada 13/01/2017 | 10h39

Se é de caso pensado ou não, a coluna desconhece, mas o fato é que as obras de Fritz Alt instaladas em locais públicos de Joinville não têm tido vida fácil. O leitor irá recordar do busto de Dona Francisca, na rua das Palmeiras, vandalizado em junho de 2015. Nos últimos dias, a vítima foi o Monumento ao Imigrante, instalado na praça da Bandeira em 1951 para comemorar o centenário da cidade. Do dia para a noite, parte do cano da espingarda segurada por uma das esculturas desapareceu. Ninguém sabe, ninguém viu (e a segurança no centrão?). Segundo assessoria da Prefeitura, varredores de rua encontraram o material surrupiado e a Fundação Cultural irá providenciar o reparo. O busto de João Colin, no final da rua homônima, que se cuide.



