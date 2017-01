Obra de arte convive com o entulho das obras do rio Mathias, em Joinville

Orelhada 24/01/2017 | 15h23

O dileto leitor vai desculpar se ando a bater na mesma tecla, mas eu que não queria ser monumento em local público de Joinville. Se está perigoso para as obras de Friz Alt, o ambiente é inóspito para o Memorial Hans Dieter Schmidt, atolado em água suja, montes de terra e entulho que ora tomam conta da praça Dario Salles, por causa das obras do rio Mathias. Menos mal que a Secretaria de Obras garantiu ao criador da enorme escultura, Edson Machado, que ela está sendo acompanhada tecnicamente e que, quando a praça for reformada, todos os itens do projeto original serão respeitados, incluindo o espelho d'água, a impermeabilização da base de concreto e das peças em bronze, iluminação feérica e componentes de segurança. A praça faz parte da fase final das obras do rio - a previsão de entrega é o primeiro semestre do ano que vem. Da concepção à construção, o memorial levou dez meses para ficar pronto e ser inaugurado em 9 de março de 1988, aniversário de Joinville e dos 50 anos da Fundição Tupy.



Confira outras notas do colunista Rubens Herbst