Muro do Joinville Iate Clube vira tela para mensagem ambientalista

Orelhada 04/01/2017 | 10h32

Obra, que cobrirá os mais de 200 metros do muro do JIC, começou a ser feita em outubro

O caminho em direção ao bairro Espinheiros não tem o mesmo visual desde outubro, e a cada dia que passa ele fica mais colorido e "naturalista", por assim dizer. O trajeto não mudou, caro leitor, mas os mais de 200 metros do muro do Joinville Iate Clube (JIC) se transforma a cada pincelada do artista Ademar César, convidado pelo clube a desenvolver um projeto de caráter ambientalista. Assim, durante um ano, ele pintará 48 painéis, todos contendo paisagens e animais típicos da baía da Babitonga. Até o momento, oito deles estão concluídos. Quando o trabalho terminar, virá o segundo ato do projeto: Ademar César visitará quatro escolas do bairro para falar sobre conscientização ambiental.



