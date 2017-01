Mary Bastian: Semana assustadora

Crônicas do Anexo 23/01/2017 | 08h02

Eu queria falar novamente de flores, árvores floridas, meu jardim colorido de hemerocales amarelos, alaranjados e das onze-horas que as meninas plantaram num cantinho do canteiro, de cores variadas, que encantam quem entra no prédio. Queria falar do nosso jardineiro, que me atormenta com a máquina de cortar grama e se justifica me dizendo que assim o jardim fica mais bonito, e tenho de lhe dar razão.

Queria falar da nova vinheta da Globo para o Carnaval, que achei linda e não mostra ninguém de bumbum de fora, porque, para ser bonito, tem de ser assim como está agora: todo mundo fantasiado, tudo muito colorido, sem deixar de mostrar o que é a diversão do Carnaval.



Mas não posso falar nada disto, porque, ao ligar a TV, só vejo maldades, só vejo gente se matando, se vingando, e a TV passa aquilo tudo mais de uma vez por dia, durante toda a semana. Voltamos à Idade da Pedra, que eu acho até que era mais pacífica. Estamos num barco à deriva, sem um timoneiro, sem velas, sem rumo ou destino.



A revolta dos presos no Nordeste está dando um aviso aos homens de pouca fé, estão tentando dizer que basta, mas não sabem como. Então se matam, matam os amigos, botam fogo nos colchões, fazem armas com coisas que destruíram, destroem o que podem ao redor .



Gostaria de dizer tantas coisas bonitas, mas não consigo, porque, numa época de chuvas de fim de tarde, há poucos dias uma chuvona de uma hora afogou o Centro da cidade, causando muito estrago. E não é culpa de ninguém. É chuva apenas. Pior são os desastres naturais, que ultimamente têm atingido a nossa terra também. Coisas que só se ouviam dizer que acontecia em outros países. Mas prometo que na próxima semana volto a falar em coisas bonitas, coloridas, cheirosas como um bebê depois do banho. Aliás, adoro bebês, mas minhas netas já me avisaram que não adianta, elas não estão nem aí. Não chegou a hora de elas me darem um bisneto. Então fico por aqui, paquerando os netinhos das amigas e as flores do nosso jardim.