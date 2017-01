Joel Gehlen: A cultura e o Juízo Final

Crônicas do Anexo 19/01/2017 | 08h01

Tenho passado os melhores momentos desse verão no Cemitério do Imigrante de Joinville, onde atuo, desde o último julho, como restaurador assistente. Quando não me encontro no outeiro das almas, estou naquela saleta abafada sob a rampa do Centreventos, onde auxilio na produção de moldes em silicone para dar segurança ao acervo de Fritz Alt, o grande gênio escultórico de Santa Catarina, embora tenha nascido na Alemanha. Tanto a restauração quanto a salvaguarda das esculturas são iniciativas particulares custeadas com dinheiro público, por meio do Sistema Municipal de Desenvolvimento pela Cultura (Simdec).



São dois patrimônios públicos, marcos na história, na memória, nas artes, na autorreferência e na constituição daquilo que pode ser definido como o "ser joinvilense". Embora o cemitério se componha essencialmente de argamassa cimentícia, pedra e metais (ferro e aço), está se desmanchando como sorvete ao Sol, devido à má conservação e ao vandalismo. A obra de Alt também se deteriora, mesmo aquela fundida na solidez do bronze, como o Monumento ao Imigrante, insistentemente danificado. Mais frágeis ainda são suas peças em gesso, que se deterioram há, no mínimo, meio século.



São trabalhos árduos e delicados ao mesmo tempo. Envolvem os esforços de um pedreiro, a precisão de um químico, a persistência de um contorcionista, a tenacidade de um ginasta e a sensibilidade de um artista. Ganha-se menos que trabalhar na construção civil, mas aprende-se mais que frequentar a universidade. Atuo sob a supervisão de dois mestres, o escultor Pita Camargo, uma referência catarinense no ramo, e a restauradora Gessonia Leite de Andrade Carrasco, um paradigma nacional na sua área. Neste momento, dedico-me ainda a editar duas obras, a escrever um romance e mais um livro de história, além de gravar um documentário. Para dar conta de tudo, é preciso começar antes de o Sol nascer e não parar antes de zero hora. Inclusive nos finais de semana e feriados.



O labor da cultura é um trabalho como outro qualquer, embora amiúde tenha sido muito mal interpretado. O que nos motiva é a certeza de que o futuro, bem antes do Juízo Final e indiferente às ilusórias certezas do poder transitório, há de condenar cada um de nós à eternidade da pequenez ou da grandeza daquilo que fizermos no presente.